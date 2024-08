On commence avec l'enceinte Bluetooth Soundcore Motion X600.

Certifiée Hi-Res Audio et Hi-Res Audio sans fil, elle est équipée de 5 haut-parleurs et 5 amplificateurs positionnés pour diffuser le son de manière enveloppante, verticalement et horizontalement. Elle prend également en charge le codec audio LDAC, qui améliore la qualité de la musique transmise via Bluetooth.

La puissance de 50 W remplit la pièce avec un son riche et de haute qualité.

L'enceinte offre une autonomie de 12 heures et peut résister aux éclaboussures et à l'humidité grâce à sa protection IPX7.

L'enceinte Bluetooth Soundcore Motion X600 est en ce moment à 127,99 € avec le code 0UKXUBVO à appliquer sur Amazon. Pour information, le site officiel indique un prix de 199,99 € pour la Motion X600.

On continue avec l'écran PC gaming MSI Optix MPG321UR-QD.

Cet écran IPS 4K UHD de 32 pouces offre un taux de rafraîchissement élevé de 144Hz (compatible G-SYNC) ainsi qu'un temps de réponse rapide de 1 ms.

Bénéficiez de paramètres de jeu ultra-réalistes avec une profondeur de couleur 10 bits offrant 1,07 milliard de couleurs (143 % sRGB, 97 % DCI-P3), une luminosité VESA DisplayHDR 600 et un contraste dynamique de 1000:1.

La suite MSI Gaming Intelligence offre de nombreuses fonctionnalités comme Smart Crosshair pour améliorer la précision de tir, Optix Scope qui aide à mieux voir et cibler des détails à distance, ainsi que des logiciels supportés par l'IA tels que Smart Brightness et Sound Tune. La technologie KVM 3.0 permet de connecter simultanément deux systèmes à un seul moniteur.

Le moniteur propose également un éclairage ambiant Mystic Light RGB, un support pour câble et un pied réglable en trois directions. Les fonctions True Color Sync et Gaming Intelligence facilitent les configurations multi-affichage et multi-contrôleur.

L'écran PC gaming MSI Optix MPG321UR-QD est en promotion à 599,99 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 50 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le Redmi Note 13 Pro Plus.

Il est équipé d'un écran AMOLED incurvé 100 % DCI-P3 de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et un verre Corning Gorilla Victus.

Son appareil photo de 200 MP, avec stabilisateur d'image optique (OIS) et stabilisateur d'image électronique (EIS), capture des photos et vidéos extrêmement détaillées et stables.

Le smartphone est propulsé par le MediaTek Dimensity 7200, un processeur octa-core gravé en 4 nm pouvant atteindre 2,8 GHz, et l'extension de mémoire vous permet d'ajouter jusqu'à 12 Go de RAM.



Certifié IP68, il est résistant à l'eau et à la poussière, et est également doté de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos pour une expérience audio immersive.

Le smartphone supporte l'HyperCharge 120 W.

Le Redmi Note 13 Pro Plus est disponible :

Pour rappel, le prix officiel du smartphone s'élève à 471,90 € pour la version 256 Go et 501,90 € pour la version 512 Go.

À découvrir aussi sur GNT :