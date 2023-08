Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de différentes enceintes Bluetooth. Ces appareils vous permettent d'écouter de la musique lors de vos soirées en extérieur ou lorsque vous êtes en mobilité.

Commençons par l'enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2. Cette enceinte nomade fonctionne avec la technologie Bluetooth 4.2 et capte votre appareil mobile (PC portable, smartphone, tablette, etc.) à une distance d'environ 10 mètres. Elle fonctionne sur des plages de fréquences allant de 200 Hz à 18 kHz et se recharge en Micro-USB. Sa batterie de 9,7 V 480 mAh vous octroie une autonomie d'environ 6 heures d'écoute à 80% du volume.

Cette enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 est proposée à 13,45 € au lieu de 20,60 € soit 35% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 9,90 € pour la livraison sous 7 jours.

D'autres enceintes sans fil sont en promotion à savoir :



Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 du jour avec une barre de son et un smartphone Samsung ainsi qu'un robot lave-vitre en promotion.