L'industrie lourde est confrontée à un défi de taille : maintenir une production continue nécessitant une chaleur intense tout en s'affranchissant des combustibles fossiles.

Cette équation complexe trouve un début de solution prometteur en Allemagne, où la pose de la première pierre d'une batterie thermique industrielle marque une étape décisive pour l'avenir de l'énergie.

Le site chimique de Covestro à Brunsbüttel, dans le nord du pays, est le théâtre de cette initiative portée par Rondo Energy et le géant des matériaux, une collaboration qui pourrait bien transformer le paysage énergétique européen.

Un Pilier Énergétique pour l'Industrie Allemande

La batterie thermique Rondo Heat Battery (RHB) représente une innovation clé dans le paysage énergétique. D'une capacité de stockage de 100 MWh, ce système est conçu pour capter l'électricité renouvelable excédentaire du réseau, la transformer en chaleur et la stocker dans des briques céramiques portées à plus de 1 000 °C.

Ce procédé permet de remplacer la vapeur générée par les chaudières à gaz naturel par une alternative sans émission de carbone pour les processus industriels de Covestro, dont la production de vapeur constitue une part importante de la consommation énergétique.

Le projet, dont le démarrage opérationnel est prévu pour fin 2026, est soutenu par des acteurs majeurs comme Breakthrough Energy Catalyst et la Banque Européenne d'Investissement, soulignant son importance stratégique.

Décarbonation et Stabilité du Réseau : Une Double Victoire

L'enjeu de cette installation dépasse la seule décarbonation locale. En fournissant environ 10 % de la vapeur nécessaire au site de Brunsbüttel, la batterie thermique devrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de 13 000 tonnes par an.

Au-delà de ces chiffres, l'initiative s'inscrit dans un contexte où l'Allemagne, pionnière des énergies renouvelables, enregistre une augmentation significative des périodes de surplus d'électricité, allant jusqu'à des prix négatifs.

La batterie de Rondo Energy agit comme un tampon, absorbant cette énergie abondante et à faible coût pour la restituer sous forme de chaleur constante, contribuant ainsi à l'équilibre du réseau et à la sécurité énergétique.

Le ministre de l'Énergie du Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, a salué le projet comme une preuve tangible de la capacité d'un réseau dominé par les renouvelables à soutenir l'industrie lourde.

L'Innovation au Service d'un Avenir Durable

La simplicité est au cœur de l'ingéniosité de la technologie Rondo. Elle s'appuie sur des principes de stockage thermique éprouvés, utilisant des briques comme moyen de stockage de chaleur, un matériau déjà utilisé depuis des siècles dans les aciéries.

Cependant, cette méthode est ici alliée à des systèmes d'automatisation et de contrôle modernes pour garantir une performance précise et fiable.

Eric Trusiewicz, PDG de Rondo Energy, souligne que cette chaleur industrielle propre peut être à la fois extrêmement fiable et un outil puissant pour équilibrer le réseau, renforçant ainsi la base industrielle de l'Europe.

Ce déploiement à Brunsbüttel fait suite à d'autres succès industriels, notamment l'installation d'une batterie thermique de 100 MWh pour Heineken au Portugal et le premier système industriel de 32 MWh en Asie du Sud-Est pour une cimenterie en Thaïlande, démontrant le potentiel de cette technologie à l'échelle mondiale.

Covestro évalue d'ailleurs la possibilité d'étendre cette technologie à d'autres de ses opérations, marquant une vision à long terme pour la production neutre en carbone.