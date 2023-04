Les changements climatiques de plus en plus intenses et le conflit en Ukraine, en coupant l'approvisionnement en gaz russe pour nombre de pays, ont eu l'effet positif de redynamiser les investissements consacrés aux énergies renouvelables et de relancer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ces initiatives se concrétiseront dans les années qui viennent mais, dès à présent, la production d'électricité via les énergies renouvelables prend de l'ampleur. Le think tank Ember publie un nouveau rapport selon lequel le solaire et l'éolien ont atteint un nouveau record en 2022 en produisant 12% de l'électricité mondiale, contre 10% un an plus tôt.

Les énergies bas carbone progressent

La production d'électricité en solaire a augmenté à elle seule de 24% tandis que la capacité en éolien progresse de 17% et une soixantaine de pays produisent désormais plus de 10% de leur électricité en solaire et éolien.

L'ensemble des énergies bas carbone (renouvelables et nucléaire) ont représenté 39% de l'électricité produite en 2022, ce qui constitue là aussi un record...mais laisse toujours les énergies fossiles loin devant.

Le cabinet Ember note par ailleur que "l'électricité est plus propre mais nous en utilisons plus", ce qui continue de faire augmenter la consommation du charbon pour en produire (+1,1%) tandis que le gaz reste sur un plateau (-0,2%).

2022, année du pic des énergies fossiles avant décroissance ?

Sans les énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur de l'énergie seraient 20% plus fortes, indiquent les analystes. Mais comme les centrales thermiques restent un approvisionnement de secours dans les stratégies énergétiques, les émissions de GES continuent d'augmenter pour atteindre un nouveau record de 12 milliards de tonnes équivalent CO2.

Toutefois, l'année 2023 pourrait être celle du "début de la fin de l'âge fossile" avec une première (très légère) baisse de la production d'électricité par ce moyen tandis que les moyens de production en énergie renouvelable vont continuer de progresser ces prochaines années.