Si beaucoup de Français ont répondu à l'appel du gouvernement à se montrer plus responsable cet hiver vis-à-vis de notre consommation électrique afin de soulager le réseau et d'éviter les délestages (coupures initialement prévues en janvier), pour une grande partie, l'objectif est également de réaliser des économies.

Des économies substantielles puisque le cout des énergies s'est largement envolé au point de peser de façon insupportable sur les budgets de certains ménages. Et les choses ne vont pas s'arranger puisque les factures devraient s'alourdir un peu plus à compter de février avec jusqu'à 15% d'augmentation et ce, malgré la mise en place du fameux bouclier tarifaire.

Pour assister les utilisateurs dans leur quête d'économies, plusieurs solutions sont déjà proposées, et comme bien souvent, il s'agit d'applications mobiles.

Le compteur Linky mis en avant

La première est évidemment celle proposée par Enedis (Enedis à mes côtés) et liée à l'installation d'un compteur intelligent et connecté Linky. L'application permet de suivre en direct l'intégralité des consommations énergétiques et de définir quels postes du foyer sont le plus énergivores. En fonction des équipements, l'utilisateur se doute naturellement que ce sera le chauffage le plus gourmand... Mais l'application peut malgré tout mettre en évidence une surconsommation insoupçonnée sur de l'appareil électrique en fin de vie ou défaillant.

L'application s'accompagne de conseils utiles et pratiques, notamment sur la gestion de son chauffage et la variation des températures, le fait de dégivrer son congélateur, de préférer une bouilloire pour faire bouillir de l'eau plutôt qu'une plaque halogène...

Certaines sociétés proposent également des boitiers payants à raccorder à son compteur Linky qui permettent de détecter les appareils les plus énergivores grâce à divers algorithmes. Il devient ainsi plus facile d'agir sur son installation et d'adopter les bons gestes. C'est le cas par exemple des boitiers de MyEnergyManager, Ecojoko ou encore Wattspirit. Ces boitiers sont proposés à des tarifs évoluant entre 120 et 200€, il faudra donc plusieurs mois pour les rentabiliser.

Comment faire sans compteur connecté ?

Côté applications, il existe également des calculateurs de cout d'électricité, qui permettent de renseigner ses équipements électriques, leur puissance en Watts ainsi que le temps d'utilisation par jour. On obtient ainsi rapidement des estimations par jour, mois et année. Aucun conseil particulier n'est donné, mais l'application permet de visualiser assez simplement les économies que l'on pourrait réaliser en limitant l'utilisation de certains appareils au quotidien, ou en changeant pour du matériel moins énergivore.

Impossible ici de suivre sa consommation en direct, mais les estimations théoriques permettent malgré tout d'avoir un aperçu, à condition que les appareils fonctionnent dans des conditions normales et optimales, ce qui n'est pas forcément le cas avec le matériel vieillissant.