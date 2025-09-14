En début de mois, la troisième et dernière éolienne de la ferme pilote EFGL (Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion) a été installée en mer. À plus de 16 kilomètres des côtes de Leucate et du Barcarès, ce projet ambitionne de marquer un tournant pour la production d'énergie verte en France.

Gérée par Ocean Winds et la Banque des Territoires, la ferme pilote, une fois raccordée au réseau, alimentera l'équivalent de 50 000 foyers dès la fin de cette année 2025 ou le début de 2026.

Un exploit technique au large des côtes

Déplacer ces géants n'a pas été une mince affaire. Chaque structure flottante, pesant près de 5000 tonnes avec son ballast, a été remorquée depuis Port-La Nouvelle. Une chorégraphie maritime mobilisant des remorqueurs de haute mer et plusieurs navires d'assistance.

Une fois sur site, chaque flotteur a été arrimé au fond marin par trois lignes d'ancrage pour garantir sa stabilité. Ces manœuvres complexes ont été menées en lien étroit avec les autorités maritimes et les pêcheurs locaux.

Bien plus qu'un simple projet énergétique

L'installation n'est pas seulement une première pour la France, elle se veut être une référence à l'échelle mondiale pour l'éolien offshore flottant et la preuve d'une maturité industrielle pour la commercialisation de l'éolien flottant.

Le projet ouvre la voie à des développements plus ambitieux, comme un futur parc de 250 MW déjà attribué au même consortium.

Une première mondiale pour la biodiversité

Une surprise se trouve sous l'eau. Le projet EFGL est la première ferme d'éoliennes flottantes au monde à intégrer directement un dispositif favorisant la nature. Des habitats marins artificiels, appelés « Biohuts », ont été installés pour améliorer la biodiversité marine.

N.B. : Source images : Ocean Winds - EFGL.