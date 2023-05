Ce permis dématérialisé sera stocké dans une application protégée accessible sans accès internet. Lors d'une vérification routière, il aura la même importance que sa forme physique, qu'elle soit papier ou bien au format carte bancaire.

Comment ça marche ?

En pratique, le document sera affiché dans la section "portefeuille" de l'application "France Identité", créée par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Les premières phases de test auront lieu au cours du troisième trimestre dans les départements du Rhône (69), des Hauts-de-Seine (92) et de l'Eure-et-Loir (28). La mise en place généralisée se fera au début de l'année 2024.

Un autre avantage notable est que cette version électronique du permis pourra être utilisée comme preuve d'identité en ligne pour des démarches telles que la location d'un véhicule ou le covoiturage.

Il sera ainsi possible de générer en quelques minutes un justificatif attestant de la capacité de conduire. L'utilisateur pourra le créer, spécifier son destinataire (agence de location, employeur, etc.) et obtenir un document officiel facilement partageable par e-mail ou via une application de messagerie comme WhatsApp.

Le permis numérique pourra également être utilisé pour effectuer des demandes de procuration en ligne, par exemple. Selon le ministre de l'Intérieur, cet outil devrait contribuer à la lutte contre les usurpations d'identité.

Pour le moment, que pour la France

"Ce permis dématérialisé ne remplacera jamais la version physique", prévient Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer. "Il viendra en complément afin de simplifier la vie des citoyens qui sont friands des démarches administratives numériques."

Les conducteurs devront donc faire preuve de patience avant de pouvoir utiliser leur e-permis en dehors du territoire français. Toutefois, une version européenne du permis dématérialisé pourrait voir le jour. Début mars, la Commission européenne avait en effet proposé la mise en place d'un permis de conduire électronique, accessible en ligne depuis un smartphone, et valable dans l'ensemble de l'Union européenne, mais il n'en est encore qu'à l'état de simple projet.

Cette initiative s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'une stratégie plus vaste de numérisation des services administratifs de l'État. La e-carte vitale est prévue pour être lancée d'ici la fin de l'année 2025. La France demeure pionnière dans ce domaine.