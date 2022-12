L'éditeur Epic Games a finalement trouvé un accord avec la Federal Trade Commission pour régler un litige en cours depuis plusieurs mois.

Finalement, l'éditeur de Fortnite a accepté de payer deux amendes de 245 et 275 millions de dollars au régulateur, soit un total de 520 millions de dollars.

La première amende de 245 millions de dollars correspond au règlement d'accusations de "pratiques floues visant à duper des millions de joueurs en les contraignant à réaliser des paiements non intentionnels" sur Fortnite. Les poursuites concernent également le fait qu'Epic Games "laisse les enfants multiplier les frais non autorisés sans aucune supervision parentale".

Pour la seconde amende, Epic Games est accusé d'avoir illégalement collecté des données d'enfants de moins de 13 ans sur Fortnite, sans avoir obtenu l'accord des personnes majeures légalement responsables.

Des amendes, mais également des changements imposés

En marge de ces amendes plutôt salées, Epic Games va devoir réaliser quelques changements dans ses titres, notamment auprès des joueurs mineurs.

Les communications écrites et vocales ne devront plus apparaitre aux mineurs de moins de 13 ans sans accord préalable des parents. Epic Games va devoir trouver une solution pour s'assurer que les parents ont bel et bien accepté eux-mêmes les paramètres de confidentialité au sein du jeu. L'ensemble des données collectées illégalement préalablement à l'accord devra par ailleurs être détruit.

Une option devra également permettre aux joueurs d'enregistrer ou non leurs informations de paiement et il faudra désormais valider manuellement chaque achat. Epic Games devra également mettre en place des moyens simplifiés permettant de contester les frais non autorisés.