Hormis le retour de Fortnite sur iPhone, Epic Games prévoit de lancer dans le courant de cette année son Epic Games Store sur mobile. " L'Epic Games Store deviendra la toute première boutique multiplateforme axée sur les jeux, et fonctionnera sur Android, iOS, PC et macOS. "

Sur mobile, Epic Games indique que les développeurs bénéficieront des mêmes conditions que sur PC. En l'occurrence, 88 % des revenus générés seront pour les développeurs. La commission de 12 % sera prélevée pour les jeux payants vendus à l'aide du système de paiement d'Epic Games.

" Les développeurs sont libres de choisir entre le service de paiement d'Epic avec les 12 % de frais et leur propre service de paiement sans frais d'Epic ", souligne Tim Sweeney, le patron et fondateur d'Epic Games.

Les programmes Epic First Run et Now On Epic seront également de la partie. Ils permettent aux développeurs de percevoir l'intégralité des recettes générées par les dépenses des utilisateurs lors des six premiers mois sur l'Epic Games Store, en exclusivité ou pour des titres distribués ailleurs avant une certaine date.

Tim Sweeney ajoute aussi que les développeurs pourront publier une démo gratuite, puis faire payer l'accès au jeu complet en ayant recours à leur propre service de paiement.

Rappelons toutefois que l'arrivée sur iPhone se fera en Europe et dans le cadre de la voie ouverte par le Digital Markets Act (DMA). Avec les applications qu'il ne distribue pas, Apple impose une commission Core Technology Free de 0,50 € pour chaque première installation annuelle d'une application, au-delà du seuil d'un million d'installations.

La fin pour les vieux Windows

À noter en outre que l'Epic Games Launcher ne sera plus pris en charge sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10 en version 32 bits à partir du mois de juin prochain. Le support se poursuivra sur Windows 10 en version 64 bits, Windows 11 et macOS 10.13 ou plus.