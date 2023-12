Comme chaque année, la plate-forme Epic Games Store lance une opération spéciale pour les fêtes de fin d'année avec une série de jeux à télécharger gratuitement.

Pour cette fin 2023, le portail a vu large en promettant pas moins de 17 jeux gratuits proposés au rythme d'un nouveau titre par jour sur la fin du mois de décembre et début janvier.

Après avoir mis l'eau à la bouche avec un pack de DLC pour Destiny 2 (le jeu de base étant téléchargeable gratuitement) laissé à disposition durant plusieurs jours, les choses sérieuses ont commencé ce 20 décembre avec un premier titre mystère.

Ca tape dur pour commencer

Pour une fois, la liste des titres offerts durant cette opération n'a pas fuité et l'on n'a donc pas de visibilité sur ce qui sera proposé comme petits et grands jeux. L'an dernier, plusieurs grosses franchises avaient été diffusées gratuitement mais sur une période bien plus large d'une semaine.

Il va donc falloir l'oeil vif et la main prompte pour ne pas laisser échapper les jeux les plus intéressants ces prochains jours puisqu'ils ne seront gratuits que durant 24 heures.

Le premier titre mystère de l'Epic Games Store va déjà frapper fort, au sens littéral, puisqu'il s'agit de DNF Duel, un jeu de combat en 2D pouvant se jouer en solo ou, de façon évidemment plus intéressante, en ligne face à d'autres adversaires.

Un temps de gratuité très resserré

Découvrir une galerie de personnages, apprendre les combos, débloquer des capacités et des coups dans un univers coloré rappelant les références du genre, c'est la promesse de DNF Duel, avec des classements à la clé.

Le jeu n'a pas toujours eu bonne presse pour ses problèmes d'équilibrage et un manque de nouveautés mais il permet tout de même d'économiser 49,99 € pour s'en faire une idée.

Attention, il ne restera gratuit que jusqu'à ce 21 décembre 17h, après quoi il sera remplacé par un nouveau jeu mystère dont la nature reste donc pour le moment toujours secrète.