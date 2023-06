Le portail Epic Games Store a amorcé une série de jeux mystère proposés chaque semaine durant sa grande période de promotion qui s'étend jusqu'au 15 juin. Le secret est (presque) gardé jusqu'au dernier moment et ménage sa surprise.

Après Death Stranding, Fallout New Vegas et Midnight Ghors Hunt, le dernier titre mystère fait parler la poudre et l'ambiance gangster avec le titre PayDay 2. Jouable en solo comme en coopération à 4 joueurs, il vous met dans la peau du gang du jeu original et reprend les masques de Dallas, Hoxton, Wolf et Chains pour mettre à mal Washington DC.

La vie de gang

Divers contrats venant de différentes figures du banditisme devront être honorés, du braquage de banque ou de bijouterie au knidapping en passant par les cybercrimes, et il faudra bien planifier ses forfaits en utilisant les bonnes compétences pour atteindre les objectifs.

PayDay 2 promet une part de dynamique aléatoire dans les différents scénarios pour corser le jeu et faire entrer l'imprévu pour compliquer les rouages des meilleures planifications.

En attendant PayDay 3

Le titre n'est pas tout récent mais permettra de découvrir ou redécouvrir l'ambiance alors que se prépare la suite PayDay 3 attendue plus tard cette année et qui devrait voir le retour des mêmes personnages emblématiques.

Comme toujours, le jeu PayDay 2 est en téléchargement gratuit pour la semaine, jusqu'au 15 juin, après quoi d'autres titres prendront le relais. Et puisque les jeux mystère sont terminés, on connaît déjà les prochains titres proposés : Guacamelee 2 et Guacamelee Super Turbo Championship Edition.

Pour récupérer le jeu gratuit, il suffit de disposer d'un compte Epic Games Store avant de pouvoir le récupérer dans sa bibliothèque.