Tout en proposant une période de promotions pour laquelle il promet des réductions jusqu'à 75% jusqu'au 15 juin, le portail Epic Games Store poursuit sa stratégie consistant à offrir au moins un jeu en téléchargement gratuit par semaine.

Et pour rendre les choses plus savoureuses, il s'agit d'un jeu mystère qui n'est dévoilé qu'au dernier moment. Après Death Stranding et Fallout New Vegas Ultimate Edition, un nouveau titre a été dévoilé ce jeudi.

Pas forcément très connu, Midnight Ghost Hunt veut donner le grand frisson avec son ambiance fantômatique et son fonctionnement multijoueurs. Le titre (en accès anticipé, ce qui lui permettra sans doute de recruter des joueurs) propose un cache-cache entre chasseurs de fantômes et esprits frappeurs pouvant se cacher dans le mobilier d'un vieux manoir, d'un ancien galion ou d'un théâtre abandonné.

Cache-cache fantômatique

A la croisée des chemins entre Ghostbusters et Pac-Man, les chassés peuvent devenir chasseurs quand sonnent les douze coups de minuit, les fantômes devenant surpuissants pour un court moment.

Midnight Ghost Hunt oppose deux équipes de quatre joueurs avec des armes, des détecteurs et des pièges à fantôme pour les humains contre des pouvoirs d'invisibilité, de télékinésie et d'émanations éthérées pour le camp des spectres.

Midnight Ghost Hunt est proposé en téléchargement gratuit sur le portail Epic Games Store (un compte est nécessaire) au lieu de 19,99 euros en temps normal. Le téléchargement est disponible jusqu'au 8 juin, date à laquelle un nouveau jeu mystère sera dévoilé.