C'est un rituel : pour finir l'année, l'Epic Games Store propose des jeux PC à télécharger gratuitement mais, contrairement au reste de l'année, sans dévoiler les titres proposés.

C'est le principe du jeu mystère à découvrir comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'ici il s'étire jusqu'à début janvier. Le portail attise ainsi la curiosité et fait des cadeaux qui sont autant de bons moyens pour essayer de détourner les joueurs d'autres plateformes, à commencer par celle Valve, Steam, leader du marché et dont la capacité à rassembler les joueurs du monde entier s'est exprimée avec un nouveau record d'utilisateurs simultanés atteint début décembre.

Le rituel des jeux mystère

Les jeux mystère de l'Epic Games Store rassemblent toutes sortes de productions, principalement des titres anciens ou indépendants mais aussi plusieurs jeux AAA qui pourront compléter une collection.

Mais attention, il faudra parfois être rapide. Si la première offre débute ce jour et pourra être récupéré avant jeudi prochain, le rythme s'accélérera ensuite avec un jeu proposé chaque jour à partir du 19 décembre, et ce jusqu'au 1er janvier 2025.

Pour finir le cycle, Epic propose généralement un dernier jeu AAA mystère récupérable durant une semaine entière et qui se dévoiler le 2 janvier. Cette année, ce sont donc 16 jeux téléchargeables gratuitement qui se dévoileront petit à petiit, dans la moyenne de ce qui a été proposé ces deux dernières années.

Comme toujours, pour les récupérer, il suffira de disposer d'un compte Epic (à créer gratuitement) et les titres rejoindront la bibliothèque de jeux. Il reste à voir si des coupons de réduction supplémentaires seront ajoutés pour faire des emplettes sur le portail à la même occasion.

Et le premier jeu mystère est...

Et pour bien commencer cette série de jeux mystère, l'Epic Games Store commence avec le titre The Lords of the Rings : Return to Moria qui permet de retrouver l'univers du Seigneur des Anneaux dans la peu du peuple des Nains, avec de l'exploration mais aussi de la fabrication d'objets de la survie dans le monde hostile des mines de la Moria.

Il faudra retrouver les trésors enfouis et se mettre en quête de Khazad-Dum, la terre légendaire des Nains. L'univers à découvrir est généré aléatoirement et le jeu se joue en solo ou en équipe et en ligne.

Creuser dans les galeries pour trouver des matériaux fait du bruit et peut attirer des dangers insoupçonnés et il faudra donc être vigilant et esquiver ou affronter les menaces tout en gérant le quotidien : ressources, fatigue, nourriture... C'est donc à découvrir toute la semaine sur l'Epic Games Store.