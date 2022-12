Le portail Epic Games Store sait faire plaisir aux joueurs au moment des fêtes de Noël en proposant chaque jour un jeu gratuit à télécharger. La formule est connue et reste efficace pour se positionner face au géant Steam de Valve qui reste le grand leader du marché des jeux PC dématérialisés.

Après le FPS acharné hier avec Severed Steel, c'est une ambiance tout aussi sombre et exigeante qui est proposée ce 28 décembre avec la proposition du jeu Mortal Shell disponible en téléchargement gratuit pour 24 heures.

Soul-like et univers sombre

On est cette fois dans le style action-RPG avec son lot d'adversaires à faire plier du tranchant de l'épée mais en sachant frapper uniquement au bon moment. Il faudra donc savoir trouver les points faibles et progresser dans un monde en décrépitude et impitoyable.

La veine est connue, l'univers plutôt cauchemardesque et ne dévoilant ses secrets qu'à petite dose. Le héros devra récupérer des armures de guerriers tombés au combat pour gagner en force et en aptitudes afin de vaincre les ennemis entravant son chemin.

Le pénultième

Il faudra savoir réagir vite, choisir les bonnes compétences offensives et défensives et utiliser des objets. Le jeu en rappellera d'autres et ne s'en cache pas. Mortal Shell est disponible en téléchargement gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 29 décembre 2022 17 heures.

Il suffit de disposer d'un compte Epic Games pour le récupérer et l'ajouter à sa bibliothèque de façon définitive.

Epic Games proposera un quinzième et dernier titre demain 29 décembre à 17 heures avant de reprendre son rythme d'un jeu gratuit par semaine. Le nom de la dernière proposition n'est pas connu mais il pourrait s'agir d'une jolie pépite pour bien terminer la série. Si vous avez manqué le Death Stranding du 25 décembre, ce sera peut-être l'occasion de se rattraper.