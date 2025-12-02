Face à l'explosion des besoins liés à l'intelligence artificielle, les géants de la tech cherchent des solutions énergétiques radicales. Equinix, un acteur majeur de l'infrastructure numérique, vient de frapper un grand coup en signant un accord de réservation de capacité avec Stellaria pour s'alimenter via son réacteur nucléaire compact de quatrième génération, le Stellarium.

Qu'est-ce que le projet Stellarium de Stellaria ?

Stellaria n'est pas une entreprise nucléaire comme les autres. Née en 2023 d'une collaboration entre le CEA et Schneider Electric, la startup développe un concept de réacteur à neutrons rapides et à sels fondus. Très compact, il ne mesure que quatre mètres cubes.

Son atout majeur ? Ce réacteur "breed-and-burn" est conçu pour détruire plus de déchets nucléaires à longue vie qu'il n'en produit, une prouesse inédite. Il peut fonctionner avec une large gamme de combustibles, y compris des déchets recyclés d'anciennes centrales, et promet plus de 20 ans de fonctionnement sans rechargement, un grand pas pour l'énergie nucléaire.

Pourquoi Equinix se tourne-t-il vers cette technologie ?

L'Agence internationale de l'énergie prévoit une croissance de 4% par an de la consommation électrique mondiale jusqu'en 2027, le tout liée à l'utilisation de l'IA. Les centres de données et l'équipement d'intelligence artificielle sont les principaux moteurs de cette demande.

Les réseaux électriques vieillissants peinent à suivre la cadence. Pour un acteur comme Equinix, garantir une alimentation stable, décarbonée et disponible 24/7 est devenu un enjeu stratégique. La solution Stellaria offre une énergie pilotable, sûre grâce à sa conception souterraine et son fonctionnement à pression atmosphérique, et flexible pour s'adapter aux variations de charge.

Cette stratégie est-elle une tendance de fond pour le secteur ?

Equinix ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mais sa stratégie est claire : diversifier ses sources d'énergie propre et profiter de la demande actuelle pour établir un modèle et développer des technologies qui pourraient être revendues à d'autres acteurs. Le partenariat avec Stellaria n'est qu'une pièce du puzzle, l'entreprise explorant activement le potentiel des Petits Réacteurs Modulaires (SMR).

Aux Pays-Bas, elle a signé un accord avec ULC-Energy pour des SMR de Rolls-Royce. Aux États-Unis, des partenariats ont été noués avec Oklo pour des réacteurs à fission rapide et avec Radiant pour des microréacteurs transportables. C'est une véritable course à l'autonomie énergétique qui s'engage pour sécuriser le futur des centres de données.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la puissance du réacteur Stellarium ?

Chaque réacteur Stellarium est conçu pour produire 250 MW d'électricité. L'accord global entre Equinix et Stellaria porte sur une réservation de capacité de 500 MW, soit l'équivalent de deux de ces réacteurs de nouvelle génération.

Quand ce réacteur sera-t-il opérationnel ?

Stellaria vise une première réaction de fission d'ici 2029. Le déploiement commercial des réacteurs Stellarium, et donc la fourniture d'électricité à Equinix, est prévu pour commencer à l'horizon 2035.

Quels sont les avantages de cette technologie pour un datacenter ?

Pour un centre de données, les avantages sont multiples : une énergie décarbonée disponible 24/7, une grande résilience face aux pannes de réseau, une sécurité renforcée par la conception du réacteur et la capacité à consommer ses propres déchets, ce qui élimine le besoin de stockage sur site.