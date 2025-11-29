Longtemps considérée comme une chimère toujours située à "30 ans dans le futur", la maîtrise de l'atome connaît une accélération fulgurante. Les verrous technologiques sautent les uns après les autres, transformant ce qui était une expérience de physique théorique en une véritable course industrielle.

Cette semaine, deux acteurs majeurs, l'un britannique et l'autre américain, ont prouvé que les obstacles les plus tenaces pouvaient être surmontés avec des approches radicalement différentes.

Comment les aimants de Tokamak Energy changent-ils la donne ?

La première rupture nous vient d'Oxford, où l'entreprise Tokamak Energy a réussi un tour de force avec son système Demo4. Ils ont validé pour la première fois un ensemble complet d'aimants à haute température en configuration Tokamak, atteignant une puissance de champ de 11,8 Tesla. C'est une prouesse technique absolue car ces champs sont essentiels pour confiner le combustible à des températures supérieures à celles du soleil.

Au-delà de la fusion, cette technologie de champ magnétique ouvre des perspectives commerciales immédiates pour d'autres secteurs comme l'aéronautique zéro émission ou les trains à lévitation, prouvant la viabilité économique de ces recherches.

Pourquoi la méthode de Zap Energy est-elle si prometteuse ?

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la startup Zap Energy a pulvérisé les records de pression sans utiliser d'aimants géants. Grâce à leur dispositif FuZE-3, ils ont comprimé le plasma à des niveaux comparables à ceux trouvés dans la croûte terrestre, une densité cruciale pour initier la réaction. Leur approche "Z-pinch", beaucoup plus compacte et moins coûteuse que les réacteurs traditionnels, pourrait démocratiser l'accès à cette technologie.



Cette diversité d'approches techniques montre que l'écosystème de la fusion nucléaire est en pleine ébullition, multipliant les chances de succès commercial rapide.

Quel impact pour notre avenir énergétique ?

Ces avancées ne sont pas de simples records pour le livre Guinness, elles valident des briques technologiques indispensables pour construire des centrales viables. Avec l'explosion de la demande en énergie liée à l'intelligence artificielle et aux data centers, disposer d'une source propre, sûre et décarbonée devient une urgence vitale.



Si le chemin reste complexe, la multiplication de ces succès techniques suggère que nous ne sommes plus dans la spéculation, mais bien dans la phase d'ingénierie finale vers une électricité abondante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre Tokamak Energy et Zap Energy ?

Tokamak Energy utilise des champs magnétiques puissants créés par des aimants supraconducteurs pour confiner le plasma dans une structure en forme de beignet (Tokamak). Zap Energy utilise une technique appelée "Z-pinch" qui utilise le courant électrique lui-même pour créer le champ magnétique confinant le plasma, permettant des réacteurs plus petits et moins chers.

Pourquoi la fusion nucléaire est-elle considérée comme une énergie propre ?

Contrairement à la fission (utilisée dans les centrales actuelles), la fusion ne génère pas de déchets radioactifs à longue vie et ne présente aucun risque d'emballement ou de fusion du cœur. Elle n'émet pas non plus de gaz à effet de serre.

Quand aura-t-on de l'électricité issue de la fusion ?

Bien qu'aucune date précise ne soit garantie, l'accélération des découvertes par des entreprises privées comme Tokamak Energy et Zap Energy laisse espérer des pilotes commerciaux opérationnels dès le début des années 2030.