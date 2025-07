L'érythritol n'est pas un nouveau venu. Approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en 2001, ce sucre-alcool est produit par fermentation de maïs et se retrouve dans des centaines de produits, de la glace aux barres protéinées. Il séduit par son absence quasi totale de calories et son impact négligeable sur la glycémie, en faisant l'allié des régimes minceur et des diabétiques. Pourtant, derrière cette image de "bon élève", des voix commencent à s'élever. Une étude récente, menée sur 4 000 personnes aux États-Unis et en Europe, a déjà tiré la sonnette d'alarme : ceux qui avaient des niveaux élevés d'érythritol dans le sang étaient significativement plus susceptibles de subir une crise cardiaque ou un AVC dans les trois années suivantes. Mais personne ne savait vraiment pourquoi. C'est là qu'intervient la nouvelle recherche de l'Université du Colorado Boulder.

Comment l'érythritol menace-t-il nos cellules cérébrales ?

Pour percer le mystère, Christopher DeSouza, professeur de physiologie intégrative, et Auburn Berry, étudiante diplômée, ont mené des expériences en laboratoire. Ils ont exposé des cellules humaines qui tapissent les vaisseaux sanguins du cerveau à une quantité d'érythritol équivalente à celle d'une boisson sans sucre typique, et ce pendant trois heures. Les observations sont préoccupantes : les cellules traitées ont subi de profondes altérations.

Elles produisaient significativement moins d'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour dilater les vaisseaux et assurer une bonne circulation sanguine. À l'inverse, la production d'endothéline-1, une protéine qui, elle, a tendance à les contracter, a augmenté. Pire encore, face à un composé favorisant la coagulation (la thrombine), la capacité de ces cellules à produire une substance naturelle qui dissout les caillots (t-PA) était "nettement émoussée". Pour couronner le tout, les cellules exposées à l'érythritol généraient davantage d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), ces fameux "radicaux libres", sous-produits métaboliques qui vieillissent et endommagent les cellules, favorisant l'inflammation des tissus.

Un risque accru d'AVC : quel mécanisme ?

"Pour faire simple, si vos vaisseaux sont plus constrictés et que votre capacité à décomposer les caillots sanguins est réduite, votre risque d'AVC augmente", explique Auburn Berry. Les recherches de son équipe ne se contentent pas de confirmer ce risque ; elles en détaillent le mécanisme. L'érythritol crée un environnement propice à la coagulation et réduit le flux sanguin vers le cerveau. Moins d'oxyde nitrique pour détendre les vaisseaux, plus d'endothéline-1 pour les contracter, et une défense affaiblie contre les caillots : le tableau est sombre.

Et ce, même avec une quantité d'édulcorant équivalente à une seule portion. DeSouza souligne que l'impact pourrait être encore plus grave pour ceux qui consomment de multiples portions par jour. L'étude, publiée dans le Journal of Applied Physiology, est un ajout significatif au dossier des risques potentiels des édulcorants non nutritifs.

Faut-il bannir l'érythritol de notre alimentation ?

Il est crucial de noter que cette étude a été menée en laboratoire, sur des cellules. Les auteurs insistent : des recherches plus vastes, sur des êtres humains, sont absolument nécessaires pour confirmer ces résultats. Néanmoins, au vu des conclusions de cette étude cellulaire et des données épidémiologiques précédentes, les chercheurs appellent à la prudence. Christopher DeSouza encourage vivement les consommateurs à lire attentivement les étiquettes des produits, à la recherche d'érythritol ou de la mention "sucre-alcool". Il serait "prudent pour les gens de surveiller leur consommation d'édulcorants non nutritifs comme celui-ci", a-t-il déclaré. La popularité de l'érythritol dans l'industrie alimentaire, en particulier dans les produits diététiques, rend cette mise en garde d'autant plus importante. C'est un rappel que même ce qui est perçu comme "sain" peut avoir des conséquences inattendues. Une vigilance accrue est de mise.





Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'érythritol et où le trouve-t-on ?

L'érythritol est un édulcorant sans calorie ou presque, souvent produit par fermentation de maïs. Il est utilisé comme substitut du sucre dans de nombreux produits "sugar-free" et "low-carb" (glaces, boissons, barres protéinées, etc.) car il n'impacte pas la glycémie.

Comment l'érythritol est-il lié au risque d'AVC ?

Une étude récente a montré que l'exposition à l'érythritol peut altérer les cellules des vaisseaux sanguins du cerveau : il réduit l'oxyde nitrique (qui dilate les vaisseaux), augmente l'endothéline-1 (qui les constricte), diminue la capacité à dissoudre les caillots et booste les radicaux libres, créant un environnement propice aux caillots et à une réduction du flux sanguin vers le cerveau.

Faut-il arrêter de consommer de l'érythritol ?

Les auteurs de l'étude appellent à la prudence et encouragent à surveiller sa consommation. L'étude a été menée sur des cellules en laboratoire, et des recherches plus vastes sur des humains sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Il est conseillé de lire les étiquettes et d'être conscient des risques potentiels.