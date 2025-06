C'est une avancée qui pourrait changer le cours de l'histoire. Un médicament si efficace qu'il pourrait mettre fin à l'épidémie de VIH. Une simple injection, deux fois par an. Le rêve est à portée de main. Mais derrière cette promesse d'un monde sans nouvelles infections se cache une réalité bien plus sombre : celle d'un prix qui pourrait le rendre inaccessible à ceux qui en ont le plus besoin, créant un véritable scandale.

Quel est ce nouveau médicament révolutionnaire ?

Son nom est le lenacapavir. C'est un traitement préventif (connu sous le nom de PrEP) développé par le laboratoire américain Gilead Sciences. Son mode d'administration est déjà une petite révolution : une injection tous les six mois, au lieu d'une pilule à prendre tous les jours. Mais c'est son efficacité qui est absolument spectaculaire. Un essai clinique mené sur plus de 5 000 femmes a montré un taux de prévention de 100%. Zéro infection. C'est une première dans l'histoire de la lutte contre le VIH. Le médicament est sur le point d'être approuvé par la FDA, l'agence américaine du médicament.

Pourquoi son prix est-il au centre d'une vive polémique ?

La douche froide vient des chiffres. Alors que l'approbation du médicament est attendue cette semaine, une nouvelle étude menée par l'Université de Liverpool vient de jeter un pavé dans la mare. Selon leurs calculs, le lenacapavir pourrait être produit en masse pour seulement 25 dollars par patient et par an, tout en incluant une marge de profit de 30%. Or, le prix de vente que pourrait fixer Gilead Sciences aux États-Unis est estimé à environ 25 000 dollars par an. Un écart de 1000 fois qui a été qualifié d'"odieux" par la directrice de l'ONUSIDA (UNAIDS).

Quelle est la défense du laboratoire Gilead ?

Face à la controverse, le laboratoire Gilead se défend. L'entreprise met en avant les "près de deux décennies de recherche et de développement" et les investissements colossaux nécessaires pour créer et produire ce médicament. Elle rappelle également avoir signé des accords avec des fabricants de génériques pour fournir des versions à bas coût dans 120 pays pauvres. Cependant, les critiques soulignent que ces accords excluent de nombreux pays à revenu intermédiaire, comme le Brésil ou l'Argentine, où l'épidémie de VIH reste très active, et qui n'auront pas les moyens de se payer le traitement au prix fort.

Plus en détails...



Qu'est-ce que la PrEP ?

C'est l'acronyme de "prophylaxie pré-exposition". C'est un traitement que prend une personne séronégative pour empêcher une infection par le VIH. Jusqu'à présent, la PrEP consistait principalement en une pilule à prendre tous les jours. Une injection tous les six mois représente donc une avancée majeure.

Le lenacapavir est-il déjà disponible ?

Pas encore en tant que traitement préventif. Son approbation par la FDA américaine est attendue aux alentours du 19 juin 2025. Des autorisations en Europe et dans d'autres régions du monde devraient suivre plus tard dans l'année.

Qui est Gilead Sciences ?

C'est un géant biopharmaceutique américain, leader mondial incontesté des traitements contre le VIH. Selon les estimations, environ 75% des personnes vivant avec le VIH dans le monde reçoivent un de leurs médicaments. C'est ce qui explique pourquoi leur politique de prix est si scrutée.