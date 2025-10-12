L'Agence spatiale européenne (ESA) a récemment inauguré sa nouvelle antenne Deep Space en Australie-Occidentale. Baptisée New Norcia 3 (NNO-3) et d'un diamètre de 35 mètres, cette quatrième antenne du réseau mondial de stations sol Estrack est une pièce maîtresse pour répondre à la demande croissante de téléchargement de données provenant des missions scientifiques et d'exploration.

D'un coût estimé à 62,3 millions d'euros, l'installation de pointe sera pleinement opérationnelle en 2026 et a déjà reçu avec succès un premier signal du télescope spatial Euclid.

Une nouvelle antenne pour des missions européennes critiques

New Norcia 3 jouera un rôle dans le soutien des missions phares de l'ESA. Elle assurera la communication avec des sondes déjà en service comme Juice, Solar Orbiter, BepiColombo, Hera et Mars Express.

Son déploiement est également essentiel pour les futures missions ambitieuses telles que Plato, qui chassera les exoplanètes, Envision, Ariel, ou encore la mission de sécurité spatiale Vigil.

" Cet investissement stratégique renforce les capacités de communication de l'ESA dans l'espace lointain et maximise le retour de l'atout le plus précieux de nos missions : les données livrées par les engins spatiaux voyageant loin de la Terre ", a déclaré Josef Aschbacher, le patron de l'ESA

Des composants proches du zéro absolu

L'antenne est décrite comme la plus sophistiquée du réseau de l'ESA à ce jour. Pour capter les signaux extrêmement faibles émis par des sondes à des millions de kilomètres, ses composants intègrent des capacités de communication avancées, notamment un système de refroidissement cryogénique.

Des composants sont refroidis à environ -263 °C, soit une température proche du zéro absolu. Cette sensibilité extrême permet de détecter les signaux les plus ténus pour garantir une réception fiable des données scientifiques et l'envoi des commandes aux sondes.

Une collaboration entre l'Europe et l'Australie

La construction a été menée par l'industrie européenne et l'Alliance européenne pour les antennes Deep Space (E-DSA²) formée par Thales Alenia Space, Schwartz-Hautmont et mtex antenna technology. L'Agence spatiale australienne (ASA) a contribué à hauteur de 3 millions d'euros.

Alors que l'Australie s'apprête à négocier un nouvel accord de coopération avec l'ESA, l'antenne pourra également soutenir les missions de partenaires internationaux comme les agences spatiales américaine, japonaise et indienne.

N.B. : Source images : Thales Alenia Space.