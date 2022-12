L'astéroïde 2015 RN35 va survoler la Terre ce jeudi matin : l'Agence Spatiale Européenne est en alerte pour observer ce colosse qui devrait passer à grande vitesse juste au-dessus de nos têtes.

L'astéroïde repéré en 2015 profite d'un suivi particulier depuis, notamment parce qu'il s'agit d'un géocroiseur, un corps en mouvement ayant une trajectoire qui l'amène à proximité de la Terre.

De 60 à 140 m de large, mais pas menaçant

De taille modeste, l'astéroïde mesure entre 60 et 140 mètres de large, il reste donc trop petit pour entrainer une extinction de masse s'il venait à nous percuter, mais assez gros pour ne pas se désintégrer intégralement lors de son passage dans l'atmosphère, et donc occasionner des dégâts s'il venait à survoler des zones habitées.

Heureusement, notre Terre n'est pas directement positionnée sur la course de l'astéroïde qui devrait passer à environ 686 000 km de nous. Cela correspond à environ deux fois la distance Terre-Lune.

Le passage de l'astéroïde au plus proche de nous interviendra à 9h12 ce matin, mais il devrait être visible jusqu'à lundi prochain. L'ESA a appelé les astronomes amateurs à participer à un "défi de Noël" en photographiant l'astéroïde et en partageant leurs découvertes et observations avec l'agence sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ESAChristmasAsteroid.