La mission BepiColombo de l'ESA et de la JAXA (agence spatiale japonaise) cherche à en savoir plus sur Mercure, planète la plus proche du Soleil. Pour arriver à son but, la sonde, lancée en 2018, utilise une technique d'assistance gravitationnelle en passant à proximité de plusieurs planètes pour se freiner et finir par se placer en orbite autour de Mercure d'ici 2025.

Son troisième passage à proximité de sa planète cible a été l'occasion de prendre de nouveaux clichés de sa surface fortement impactée par la présence du Soleil tout proche et marquée de nombreux cratères.

La manoeuvre a conduit la sonde à frôler Mercure en passant à 236 kilomètres de distance, ce qui a donné la possibilité d'observer la surface et de prendre des mesures de son environnement.

Un nouveau cratère fort intéressant

Les prises de vue ont permis de détailler plus précisément la surface, au point de pouvoir donner un nom à un nouveau cratère. Ce dernier, de 218 kilomètres de diamètre, connu mais jamais identifié formellement, devient donc officiellement le cratère Manley, du nom de l'artiste jamaïcaine Edna Manley.

Il sera intéressant à étudier plus tard dans la mesure où il a fait ressortir des matériaux de la couche plus profonde de la surface de Mercure riche en carbone tandis que le fond du cratère a été rempli de lave fluide, confirmant une longue activité volcanique de la planète.

Cela fera un bon sujet d'étude pour en apprendre plus sur l'histoire géologique de Mercure une fois que la sonde BepiColombo aura terminé et son périple et fini sa course en orbite autour de Mercure dans deux ans.

Les clichés montrent également des structures en arc de cercle, baptisées Beagle Rupes (les rochers Beagle) témoignant du refroidissement progressif et de la contraction de la surface de la planète qui a fini par ressembler à une pomme desséchée et ridée.

Cap sur Mercure

La sonde en a profité pour activer ses instruments de mesure de l'environnement magnétique et des particules et du plasma environnant. Toutes ces informations permettent de retracer l'histoire de la planète et son évolution, ce qui pourra servir de modèle pour comprendre comment se forment et existent des planètes très proches de leur étoile.

La sonde BepiColombo avant son lancement en 2018

BepiColombo refera un passage à proximité de Mercure le 5 septembre 2024 et va devoir utiliser son système de propulsion électrique pour assurer son freinage afin de préparer sa mise en orbite autour de la planète qui constitue sa destination finale.

Son périple commencé il y a six ans comprend en effet un survol de la Terre, deux de Vénus et six de Mercure. Le second semestre 2024 et une partie de l'année 2025 vont être utilisés pour réaliser les manoeuvres de freinage nécessaires.