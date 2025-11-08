À bord de la station spatiale chinoise Tiangong, les astronautes des missions Shenzhou 20 et 21 sont devenus les premiers humains à préparer et déguster un véritable barbecue en orbite. Grâce à un four spécialement développé, des ailes de poulet marinées et des steaks au poivre noir ont été cuits. Ce n'était pas une simple expérience culinaire.

Un four qui peut fonctionner en microgravité

La cuisson en apesanteur est un défi technique. Sur Terre, l'air chaud monte et crée un courant de convection qui cuit les aliments uniformément. Un processus de convection qui ne se produit pas dans l'espace.

Les ingénieurs chinois ont donc dû développer une solution unique pour chauffer les aliments et gérer les fumées en toute sécurité. Le four qui en résulte est capable de réaliser une cuisson sans fumée ni huile et peut fonctionner de manière continue et fiable pendant 500 cycles.

Plus fort que les cookies de la Nasa

Si des tentatives de cuisson ont déjà eu lieu dans l'espace, cette initiative chinoise marque une avancée. En 2020, les astronautes de la Nasa avaient testé un prototype de four sur la Station spatiale internationale pour cuire des cookies. Une expérience qui avait pris plus de deux heures pour un seul biscuit.

En comparaison, le four chinois a permis de griller des ailes de poulet en seulement 28 minutes à 180 °C, démontrant une performance et une commodité bien supérieures, et pour un usage régulier.

Une importance pour les missions spatiales

Au-delà de l'exploit technologique, pouvoir cuisiner des repas chauds a un impact psychologique considérable pour les équipages en mission de longue durée.

Cette innovation s'inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer la qualité de vie à bord, avec un menu qui compte désormais plus de 190 plats et des légumes frais cultivés directement dans la station.

N.B. : Source images : CCTV.