L'Agence spatiale habitée chinoise (CMSA) a confirmé que le vaisseau Shenzhou-21 décollera ce vendredi à 23h44 (15h44 GMT) depuis la base de lancement de Jiuquan avec une fusée Long March 2F.

Il s'agit de la 21e mission du programme éponyme et du 16e vol spatial habité chinois. Pour la station spatiale Tiangong et un séjour d'environ six mois, la mission Shenzhou-21 assurera la relève de l'équipage de Shenzhou-20 qui aura passé 188 jours en orbite.

Le plus jeune taïkonaute en mission

Pour la mission Shenzhou-21, le commandant Zhang Lu âgé de 48 ans est un vétéran de la mission Shenzhou-15. Il est accompagné de deux nouveaux venus issus de la troisième promotion de taïkonautes.

L'ingénieur de vol Wu Fei, 32 ans, et le spécialiste de charge utile Zhang Hongzhang de 39 ans. Wu Fei deviendra le plus jeune astronaute chinois en mission.

Quatre rongeurs à bord

Au-delà de la rotation d'équipage, Shenzhou-21 emporte 27 nouveaux projets scientifiques. Une expérience est la première étude chinoise en orbite impliquant des rongeurs.

Quatre souris, deux mâles et deux femelles, voyageront avec l'équipage. L'objectif est d'étudier l'impact de la microgravité et du confinement sur le comportement des mammifères.

D'autres expériences scientifiques porteront sur la biotechnologie, la médecine aérospatiale, l'origine du code génétique, ou encore des études sur les batteries lithium-ion.

Une présence humaine sur la Lune pour la Chine

La mission Shenzhou-21 s'inscrit dans une accélération notable du programme spatial chinois. La Chine est l'une des trois seules nations capables d'envoyer des humains dans l'espace par ses propres moyens.

La station Tiangong est actuellement le fleuron de ce programme qui vise désormais la Lune. La CMSA a réaffirmé son objectif d'envoyer des taïkonautes sur la Lune d'ici 2030.