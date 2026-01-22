Un nouveau rapport de l'Atlantic Council souligne la préparation insuffisante des États-Unis face à une possible escalade russe dans l'espace. Le document détaille des scénarios critiques, comme une détonation nucléaire en orbite, et appelle à une refonte de la stratégie de dissuasion américaine, axée sur la résilience des infrastructures spatiales.

La course à l'espace a changé de visage. Autrefois symbole de compétition scientifique, l'orbite terrestre est devenue un terrain d'affrontement stratégique potentiel.

Dans ce contexte tendu, le document publié par l'Atlantic Council vient jeter un pavé dans la mare, soulignant les risques que la doctrine militaire russe fait peser sur les actifs spatiaux américains et alliés.

Trois scénarios catastrophes sur la table

Le rapport, intitulé Countering Russian Escalation in Space, ne mâche pas ses mots. Les auteurs, John Klein et Clementine Starling-Daniels, identifient trois axes de menace particulièrement préoccupants.

Le plus spectaculaire est celui d'une détonation nucléaire en orbite basse, qui pourrait rendre des zones entières de l'espace inutilisables et anéantir des services essentiels comme le GPS ou les communications militaires.

Le deuxième scénario envisage des attaques antisatellites destructrices, génératrices de débris spatiaux. La Russie a déjà démontré cette capacité en 2021 en pulvérisant l'un de ses propres satellites, créant un nuage de projectiles dangereux pour la Station Spatiale Internationale.

Enfin, le rapport pointe le risque d'interférences systématiques (brouillage, spoofing...) contre les systèmes commerciaux, dont la dépendance militaire et économique de l'Occident ne cesse de croître.

Une divergence profonde dans la pensée stratégique

La racine du problème, selon les analystes, réside dans une asymétrie fondamentale de la pensée stratégique. Alors que l'Occident conçoit la dissuasion principalement par la menace de représailles, la doctrine russe mettrait davantage l'accent sur la démonstration de sa capacité à infliger des "dommages inacceptables", quitte à en subir elle-même les conséquences.

Cette approche abaisse considérablement le seuil de déclenchement d'actions risquées ou transgressives dans l'espace. Les auteurs du rapport estiment que les décideurs américains sous-estiment cette volonté russe d'accepter le risque pour atteindre des objectifs coercitifs, rendant les stratégies de dissuasion classiques potentiellement inopérantes.

Vers une dissuasion par la résilience ?

Face à ce constat, le rapport préconise un changement de paradigme. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la dissuasion punitive, il appelle à développer une "dissuasion par déni de bénéfice".

L'idée est de rendre les architectures spatiales américaines si résilientes qu'une attaque ne parviendrait pas à dégrader significativement leurs capacités.

Cela passerait par le déploiement de constellations de satellites plus nombreuses et dispersées, le durcissement des engins contre les radiations et la capacité de remplacer rapidement les systèmes endommagés.

Le général Chance Saltzman, chef des opérations spatiales de l'U.S. Space Force, qualifie le déploiement potentiel d'une arme nucléaire antisatellite russe de "Jour Zéro", un point de non-retour.

L'enjeu est donc de taille : garantir que l'espace reste un atout fiable, même au lendemain d'une agression.