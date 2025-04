Un nouveau rapport du Center for Strategic International Studies (CSIS), intitulé Space Threat Assessment 2025 (pdf), fait le point sur l'évolution des menaces dans l'espace proche terrestre.

Ce dernier devient un champ d'action grandissant pour les actions militaires, de l'observation aux mesures offensives et défensives déclenchées sur et par des satellites.

Le rapport observe notamment une augmentation d'une activité dite "counterspace" de mesures diverses destinées à pertuber, brouiller ou bien détruire des satellites, faisant peser une menace grandissante sur les activités aussi bien commerciales que militaires des fournisseurs de services spatiaux.

Brouillage, menace nucléaire, manoeuvres de satellites...

Et cette activité n'est plus exceptionnelle. Le CSIS cite plusieurs observations de brouillage GPS (perturbations des signaux ou fausses données de positionnement) menées récemment par la Russie et Israël, activité qui devient commune dans le contexte des conflits hybrides.

Il constate également la croissance des opérations de satellites maneouvrants pouvant s'approcher de satellites cibles pour les observer, analyser leurs canaux de communication voire agir physiquement.

Désormais, les satellites en orbite basse ou moyenne sont capables de mouvements intra- et inter-orbitaux qui annoncent des capacités de surveillance et de perturbations de systèmes de satellites adverses.

Ce ne sont pas les seuls dangers émergents. Le rapport du CSIS rappelle le cas du satellite russe Cosmos-2553 qui pourrait être un démonstrateur d'un satellite porteur d'une charge nucléaire capable de détruire des constellations entière d'une détonation en haute atmosphère.

La Chine a récemment évalué des manoeuvres entre satellites s'apparentant à du combat aérien. De son côté, la France mène des essais sur des combinaisons de satellites d'observation et actif pour écarter et neutraliser les menaces au-dessus de l'Hexagone.

L'espace, un terrain de conflit presque comme les autres...

Le CSIS observe que l'espace terrestre proche devient un terrain de plus en plus dangereux, même en ces temps de paix tendue, du fait du mélange des genres des fournisseurs de services proposant leurs constellations pour des besoins tant civils que militaires.

La technologie Interceptor du français Dark pour écarter / désorbiter des satellites hostiles ou en fin de vie

De simples incidents pourraient facilement générer des réactions disproportionnées ou une escalade entre nations. L'espace se transforme en zone de conflit potentielle qui connaîtra les mêmes conséquences que sur Terre en matière de brouillage, neutralisation et destruction des forces adverses.

Les doctrines militaires s'adaptent à ce nouvel enjeu et voient les mêmes évolutions que pour les zones de conflit terrestres. Les armées anticipent déjà des essaims de satellites sacrifiables et peu coûteux pour saturer l'adversaire, de la même manière que des drones de quelques centaines ou milliers d'euros peuvent détruire des équipements militaires très coûteux sur les terrains d'opération actuels.