Réponse courte, pour les plus pressés

FAUX ! Éteindre un smartphone la nuit n'a pas d'impact significatif sur sa durée de vie. Cependant, cela peut aider à économiser un peu d'énergie en empêchant les applications en arrière-plan de fonctionner inutilement pendant la nuit.

Réponse longue, pour les plus curieux

Pour répondre à cette question de manière approfondie, il est essentiel d'examiner plusieurs aspects techniques et facteurs qui peuvent influencer la durée de vie d'un smartphone.

Eteindre un smartphone la nuit peut éventuellement contribuer à prolonger sa durée de vie. Lorsqu'il est éteint, il ne consomme pas d'énergie inutilement, cela a pour conséquence de réduire l'usure des composants internes, notamment de la batterie.

Les smartphones génèrent de la chaleur lorsqu'ils sont en cours d'utilisation, et cette chaleur, si elle est excessive, peut être néfaste pour les composants électroniques sur le long terme. En les éteignant périodiquement, on permet aux composants de refroidir et donc de réduire le stress thermique auquel ils sont soumis en permanence.

Malgré ces affirmations factuelles, il convient de noter que les smartphones modernes sont conçus pour être allumés en permanence et pour gérer efficacement leur consommation d'énergie. Les fabricants intègrent des mécanismes de gestion de l'alimentation et des mises en veille profonde pour optimiser l'autonomie de la batterie, réduire la chaleur dégagée par les composants, et donc prolonger la durée de vie du smartphone.

Par ailleurs, cela dépend également de divers facteurs tels que la qualité des composants du smartphone, les pratiques d'utilisation individuelles et les paramètres logiciels.

Dernier point à mettre en lumière, en moyenne nous conservons notre smartphone entre 2 et 4 ans avant de le remplacer par un nouveau modèle, autant dire que les composants ont largement le temps de vieillir, le réel facteur limitant est la capacité de la batterie qui se réduit avec les années d'utilisation.

Conclusion, Il est donc inutile d'éteindre votre smartphone la nuit si votre objectif premier est de prolonger sa durée de vie, les bénéfices sont négligeables et n'auront qu'un très faible impact, voire aucun.