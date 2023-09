La question de la durée de vie de la batterie revient souvent lorsqu'il est question de smartphone puisqu'elle conditionne aussi l'usage qui peut en être fait au fil du temps. Une batterie aux cycles raccourcis devra être rechargée plus souvent et permettra moins d'utiliser les fonctionnalités de l'appareil mobile.

Si les fabricants chinois ont opté pour des temps de charge très rapides (67 à 150W), on notera que les deux grands fabricants de smartphones Samsung et Apple restent sur des charges plus lentes, de 25 à 27W sur leurs modèles de référence, avec seulement quelques exceptions (45W pour le Galaxy S23 Ultra, par exemple).

Cette charge plus lente stresse moins les batteries en limitant l'échauffement et le courant la traversant, freinant la dégradation de leur capacité. Et pour aller plus loin, la nouvelle gamme de smartphones d'Apple va ajouter plusieurs indicateurs et fonctionnalités pour préserver la batterie dans le temps et avoir une meilleure vision de son état.

Charge optimisée ou bloquée à 80%

La série iPhone 15 va par exemple disposer d'un nouveau réglage qui permettra de charger la batterie directement ou bien de façon optimisée, ou encore d'en limiter la charge à 80%.

En charge optimisée, la batterie ne sera chargée au-delà de 80% qu'à certaines périodes, avec une analyse des habitudes de l'utilisateur pour choisir le moment optimal et limiter une inutile charge de fin de cycle qui se relance en continu.

L'option de charge à 80% bloque la charge pour ne pas aller au-delà de ce seuil, permettant de maintenir l'intégrité de la batterie sur de plus longues durées, sachant que que l'utilisation optimale des batteries se situe entre 20 et 80% de charge.

Ce blocage de la charge à 80% n'est pas nouveau et d'autres marques le proposent déjà sur leurs smartphones même si, du point de vue de l'utilisateur, il faut arbitrer entre l'utilisation de la capacité totale de la batterie avec une dégradation de la capacité qui arrivera plus vite, ou bien une limite à 80% qui veut dire aussi une autonomie volontairement plus faible mais garantissant mieux le maintien de sa capacité dans le temps.

Le nombre de cycles sur les iPhone 15

Et justement, l'iPhone 15 permettra également d'afficher le décompte du nombre de cycles de la batterie dans les paramètres. Jusqu'à présent, des techniques existaient mais étaient relativement compliquées à mettre en oeuvre en devant aller chercher la valeur d'un paramètre spécifique via des applications tierces.

Ces cycles sont quantifiés chez Apple comme représentatifs d'une décharge de 100% de la batterie, mais pas forcément en une fois (il peut y avoir des décharges partielles entrecoupées de recharges elles aussi partielles).

Apple proposait déjà un indicateur sur la capacité de la batterie de ces iPhone et cette nouvelle donnée va compléter les informations sur l'état général de la batterie des appareils mobiles. Elle devrait être disponible sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus aussi bien que sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui seront commercialisés à partir du 22 septembre.