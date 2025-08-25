Depuis quelques jours, l'Ether affole les compteurs et attire l’œil du monde financier comme jamais auparavant. Lancée en 2015, et longtemps considérée dans l’ombre du Bitcoin, la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum a pulvérisé ses anciens records, atteignant près de 5 000 dollars.

Derrière cette flambée, une transformation structurelle profonde propulse Ethereum vers une nouvelle dimension, portée par des fonds institutionnels, une adoption croissante des ETF et une mutation du paysage crypto.

Cette poussée intervient alors même que le Bitcoin a significativement reculé depuis son record à 124 000 dollars ces dernières semaines, se repliant vers 114 000 dollars.

Ether franchit son sommet historique

Dimanche après-midi, l'Ether s’est hissé à 4 945,60 dollars, fracassant son dernier pic de novembre 2021 fixé à 4 878 dollars selon CoinGecko. Un bond inédit qui porte la capitalisation à près de 600 milliards de dollars.

Cette envolée de 15% sur une seule journée s’inscrit dans une tendance haussière : depuis le début de l’année, l’Ether affiche une croissance supérieure à 40%, profitant d'un attrait institutionnel qui dynamise le marché.

Le changement n’est pas qu’un effet d’aubaine ; il prend racine dans la finance institutionnelle. Depuis le début de l’été 2025, les ETF dédiés à Ethereum enregistrent des afflux sans précédent, atteignant 4,7 milliards de dollars en juillet et doublant ainsi le montant total sous gestion.

Plus de 84% des investissements en fonds crypto se tournent désormais vers l’Ether, reléguant le Bitcoin au second plan. Diverses entreprises crypto s'adaptent et adoptent une stratégie de trésorerie qui s'appuie plus franchement sur l'ETH et son mode de fonctionnement spécifique en preuve d'enjeu (proof of stake), distinct de celui énergivore du Bitcoin.

Un tournant structurel porté par le contexte économique

L’accélération observée sur le marché crypto n’est pas isolée des conditions macroéconomiques. Le passage de la GENIUS Act aux États-Unis encourage les transactions en stablecoin sur Ethereum, renforçant son rôle central dans l’économie numérique.

Par ailleurs, l’anticipation d’une baisse des taux d’intérêt par la Fed (Donald Trump met une forte pression sur le patron de la Fed Jerome Powell) a incité les investisseurs à privilégier les actifs risqués, favorisant la prise de risque sur les cryptos.

L'attrait pour l'Ether et sa blockchain Ethereum est tel que certains analystes anticipent que la monnaie virtuelle pourrait enfin franchir le cap symbolique des 5000 dollars, un objectif de long terme, et s'aventurer sur des territoires allant de 7000 à 8000 dollars.

Un basculement de la psychologie du marché

Ce renouvellement du leadership crypto traduit une mutation profonde de la perception des investisseurs. Concrètement, les ordres d’achat dominent les carnets et les entreprises de Wall Street considèrent désormais l’Ether comme actif à part entière dans leur stratégie.

Le rapport de force entre Bitcoin et Ethereum évolue : si le Bitcoin conserve une part de marché supérieure, sa volatilité et son fonctionnement gourmand en ressources ouvrent la voie à des alternatives plus dynamiques

Sur l’aspect technologique, la flexibilité d’Ethereum à travers ses smart contracts (contrats intelligents) et ses solutions de tokenisation réelle fait de la blockchain un acteur adaptable, au-delà de la seule fonction monétaire.

Une valorisation record, des défis pour l’avenir

Tandis que l’Ether tutoie les sommets, des questions se posent : le rythme des acquisitions institutionnelles et le succès des ETF créeront-ils une bulle ou une véritable consolidation de la valeur ?

Certains experts alertent sur la volatilité persistante et la possible correction que pourrait entraîner une surchauffe du marché. Néanmoins, la maturité grandissante des solutions de “scaling” et la massification des usages sur Ethereum ouvrent la voie à une nouvelle phase de croissance moins spéculative, mais plus durable.

Au fil des prochains mois, tous les regards resteront braqués sur la capacité du réseau Ethereum à consolider sa domination transactionnelle et sur l’évolution de la réglementation. Les entreprises qui placent l’Ether dans leur trésorerie pourraient enclencher une dynamique comparable à celle du Bitcoin il y a cinq ans, mais avec un champ d’application bien plus large et raisonné.