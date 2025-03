Le message du nouveau président des Etats-Unis sur son réseau Truth Social le week-end dernier avait créé une envolée du cours du Bitcoin et des monnaies virtuelles potentiellement concernées par le projet de réserve stratégique fédérale.

La signature du décret validant sa création, en amont du premier sommet crypto de la Maison Blanche prévu ce vendredi, n'aura pas cette fois fait bouger les lignes ni provoqué l'enthousiasme des investisseurs.

Cette réserve sera finalement essentiellement composée de bitcoins saisis dans le cadre d'affaires judiciaires, ce qui représenterait autour de 200 000 Bitcoins, et des cryptomonnaies évoquées précédemment : Ether, XRP, Solana et Cardano.

David Sacks, l'une des stars du secteur crypto et proche de Donald Trump, a relevé que le gouvernement avait précédemment vendu pour 195 000 Bitcoins ces dix dernières années, ce qui avait rapporté environ 366 millions de dollars.

Si cette ressource avait été conservée et gérée correctement, elle vaudrait actuellement 17 milliards de dollars. C'est pour assurer une meilleure gestion que la réserve stratégique est créée, mais sans chercher à en faire un outil économique pour autant.

Trop d'incertitudes pour rassurer

Si cette réserve doit oeuvrer dans les intérêts des contribuables, rien n'est dit sur son fonctionnement, faisant de nouveau craindre qu'il ne s'agisse que d'une collecte des cryptomonnaies citées et gérée a minima.

La valeur du Bitcoin n'a pas vraiment profité de l'annonce de création de la réserve stratégique, le cours passant de 88 000 dollars à 85 000 dollars (-5%) tandis que les autres monnaies virtuelles concernées perdaient aussi quelques points, les observateurs ne voyant toujours pas de projet ambitieux pour les cryptomonnaies.

La réserve restera essentiellement alimentée par les saisies judiciaires et il n'est pas prévu d'organiser des mouvements d'achats et de ventes pour l'alimenter. L'effet d'annonce reste étouffé par toutes les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale lancée par Donald Trump au reste du monde en utilisant l'arme de la hausse des tarifs douaniers.

Le Bitcoin toujours en faiblesse

Les points d'équilibre n'étant pas trouvés, alors que le président des USA applique des taxes douanières contre des pays pour les mettre en pause quelques jours plus tard afin de négocier, il reste difficile pour les investisseurs et les entreprises de se projeter dans l'avenir et de faire preuve d'optimisme.

Les analystes alertent ainsi que le Bitcoin pourrait encore dévisser jusqu'à 70 000 dollars, entraînant avec lui les autres cryptomonnaies. Ce n'est qu'après une certaine stabilisation de ce grand remue-ménage provoqué depuis l'investiture le 20 janvier que le secteur crypto pourra reprendre des couleurs, les perspectives de long terme restant toujours, pour le moment, positives.