Les aspirateurs-robots savent cartographier, éviter des obstacles et vider leur bac tout seuls, mais les escaliers leur restent encore inaccessibles. Eufy tente de briser ce plafond de verre avec un module dédié au franchissement. Important à retenir : ce n’est pas un nouvel aspirateur, mais un “ascenseur” qui prend en charge le robot pour changer d’étage. Et non, les marches ne sont pas nettoyées au passage.

Le dispositif en bref : cabine, pattes, chenilles

Le MarsWalker n’est pas un robot autonome, c’est une cabine motorisée dans laquelle votre aspirateur vient s’insérer. Quatre pattes pilotées indépendamment et des chenilles assurent la traction pour monter ou descendre.

Lors d’une brève démonstration, l’engin a avalé un escalier droit sans broncher, et il est annoncé capable de gérer des escaliers en L ou en U. En revanche, pas de miracle sur les colimaçons, faute de plateforme pour se repositionner.

Le compagnon désigné : Robovac Omni S2 et fiche technique musclée

L’Omni S2 est le premier robot aspirateur compatible.

Au menu : 30 000 Pa d’aspiration, un système de lavage HydroJet 2.0 qui plaque la serpillière au sol avec jusqu’à 15 N de pression, un châssis qui peut se surélever de 5 cm pour sortir des tapis piégeux.

La navigation s’appuie sur CleanMind AI, avec reconnaissance de plus de 200 types d’obstacles et 40 types de saletés, franchissement de seuils jusqu’à 4,2 cm en configuration favorable. La station UniClean passe en mode “tout-en-un” (vidange, remplissage, lavage à l’eau chaude, séchage, dosage, eau électrolysée) avec des cuves généreuses et un écran LCD. Le positionnement s'annonce premium : 1 599 dollars annoncés, les précommandes démarrant dès septembre pour le robot.

Disponibilité, limites et vie à la maison

La disponibilité du MarsWalker est fixée au printemps 2026 aux États-Unis, sans date européenne ni prix.

Dans un foyer, il faudra prévoir de la place près des escaliers en plus de la station du robot, et accepter une contrainte majeure : les marches restent à nettoyer à la main.

Eufy laisse entendre que d’autres modèles pourraient être rendus compatibles, mais rien n’est acté. On espère surtout que ce projet ira au bout et ne finira pas comme d’autres accessoires ambitieux restés sur le quai. Sur le papier, l’ensemble a du sens pour les habitats à étages. Reste l’essentiel : la fiabilité au quotidien.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le MarsWalker nettoie-t-il les escaliers ?

Non. Il transporte l’aspirateur d’un étage à l’autre, mais les marches ne sont pas lavées ni aspirées. Cette corvée reste manuelle.

Quels escaliers peut-il monter ?

Les escaliers droits, en L ou en U sont annoncés compatibles. Les escaliers en colimaçon ne sont pas pris en charge, faute de plateforme intermédiaire pour se repositionner.

Quel budget et quand pourrai-je l’acheter ?

Le MarsWalker arrivera aux États-Unis au printemps 2026, sans prix ni calendrier européen pour l’instant. Côté robot, l’Omni S2, premier compatible, est annoncé à 1 599 dollars, avec des précommandes prévues en septembre.