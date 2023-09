Alors que le passage aux véhicules électriques est prévu pour 2035, la norme Euro 7 prévoit de durcir un peu plus les plafonds des émissions de gaz à effet de serre des véhicules thermiques jusqu'à cette échéance.

Toutefois, cela demanderait aux constructeurs de gros investissements pour respecter les nouveaux seuils avec une perspective limitée puisque les véhicules thermiques neufs ne pourront plus être achetés dix ans après sa mise en service prévue en 2025 tout en augmentant les tarifs des véhicules (jusqu'à 2000 euros selon certaines estimations).

Si la norme Euro 7 cible plus particulièrement les émissions de NOx (oxydes d'azote) responsables de plus de 200 000 morts annuellement en Europe, les pays membres ont fait un choix économique en renonçant à son application.

La norme Euro 7 abandonnée

Les Etats membres ont préféré garder les plafonds d'émission de gaz polluants dans des valeurs proches des seuils d'Euro 6 pour les véhicules légers mais durcir les valeurs pour les poids lourds et introduire de nouvelles limites concernant cette fois l'usure des freins et des pneus, également émettrice de particules fines nocives.

L'abandon de la norme Euro 7 doit également permettre à l'industrie automobile européenne de se concentrer totalement sur la transition vers les motorisations électriques alors qu'elle est déjà durement concurrencée par les constructeurs chinois, en avance sur le segment et aidés par de généreuses aides financières du gouvernement chinois pour baisser leurs tarifs tandis que l'américain Tesla profite également d'un temps d'avance et de sites de production de plus en plus efficaces.

Une Europe divisée sur le sujet

La France et l'Italie ont poussé à l'abandon de la norme Euro 7 tandis que l'Allemagne et l'Espagne s'y opposaient. Ces derniers regrettent que des véhicules thermiques vont continuer de polluer selon les mêmes normes que précédemment et resteront sur les routes longtemps après le cap de 2035 alors que d'autres zones géographiques font appel à des normes durcies.

De fait, c'est un obstacle qui est levé sur la route des véhicules électriques mais aussi un devoir désormais pour les constructeurs de se lancer sans réserve, ou presque, dans les motorisations électriques.