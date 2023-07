Les véhicules électriques poursuivent leur offensive sur le marché européen au mois de juin, dans un contexte général de relance des ventes de voitures (thermiques et électriques) qui a permis de comptabiliser 1 million de nouvelles immatriculations, en progression de 17,8% par rapport à l'an dernier où la demande était fragilisée par la pénurie de composants.

Cela n'empêche pas les volumes de rester plus de 20% en-dessous des valeurs pré-pandémie, mais plusieurs pays, dont la France (+15,3% de ventes) ont connu un joli mois de juin.

La part de l'électrique pour la première fois au-dessus du diesel

Selon les données de l'ACEA, les immatriculations de véhicules électriques ont progressé de 66% sur un an, concernant 158 252 véhicules. Cela permet au segment de représenter une part de marché de 15,1%, derrière les modèles essence et les hybrides non rechargeables mais pour la première fois devant le diesel (13,4% de part de marché), même si ce dernier reste encore très demandé sur le maché de l'occasion.

L'ACEA note que plusieurs pays européens ont connu de fortes croissances des ventes de véhicules électriques, dont la France (+52% sur un an), les records venant des Pays-Bas (+90%) et de l'Allemagne (+64%).

Les véhicules hybrides ne déméritent pas pour jouer les intermédiaires dans la transition vers les motorisations électriques et si les hybrides non rechargeables (HEV) dominent, les hybrides rechargeables (PHEV) ont connu un regain d'intérêt le mois dernier malgré les critiques à leur encontre.

L'essence résiste, le diesel recule

Du côté des thermiques, les véhicules à essence voient leurs ventes progresser de 11% et constituent toujours le plus gros segment du marché mais leur part de marché diminue mécaniquement sous l'effet de l'essor rapide d'autres alternatives pour atteindre 36,3%, contre plus de 38% il y a un an.

Le diesel poursuit pour sa part son déclin en Europe avec un recul des ventes de 9,4%, hormis dans quelques marchés, avec le cas notable de l'Allemagne qui enregistre une croissance de 10%.