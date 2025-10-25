Il était sur la sellette, critiqué pour ses retards, son coût et même sa pertinence. Le programme Eurodrone, ce projet titanesque de drone de surveillance et de frappe européen, vient pourtant de franchir une étape majeure qui le remet sur les rails.

L'OCCAr, l'agence européenne qui pilote le programme, a annoncé la réussite de sa "revue critique de conception" (CDR). Un jargon technique qui signifie une chose simple : la phase de design est terminée, la production du premier prototype peut commencer.

Pourquoi ce programme était-il sur la sellette ?

Malgré un budget colossal et des retards à répétition, le programme Eurodrone a longtemps été dans le viseur des critiques, notamment en France. En 2024, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait lui-même laissé planer le doute sur un possible retrait français, pointant du doigt les retards et l'adéquation du drone avec les nouveaux conflits. L'armée de l'Air & de l'Espace s'inquiétait de son côté de la lourdeur des infrastructures nécessaires pour opérer ce mastodonte.





L'émergence d'alternatives françaises plus légères et moins chères, comme l'Aarok de Turgis & Gaillard, avait également alimenté le débat sur la pertinence de poursuivre un projet aussi lourd.

Qu'est-ce que cette "revue critique de conception" change concrètement ?

Tout. Annoncée par l'OCCAr, la réussite de la revue critique de conception (CDR) est le jalon qui met fin à la phase de design. Elle valide la maturité de la conception du système et donne le feu vert pour lancer la fabrication du premier exemplaire. Le programme passe donc officiellement de la planche à dessin à l'usine.





Cette étape ouvre la voie aux essais au sol, puis au premier vol du prototype. Pour l'OCCAr, c'est la confirmation que l'Eurodrone "établira une nouvelle référence en matière de performances, d’interopérabilité et de potentiel de croissance".

À quoi ressemblera l'Eurodrone et quand arrivera-t-il ?

Conçu pour remplacer à terme le Reaper américain, ce futur drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) européen est un véritable mastodonte. Avec ses 17 mètres de long et 30 mètres d'envergure, il sera capable de voler à plus de 13 000 mètres d'altitude à une vitesse de 500 km/h, avec une endurance de plus de 30 heures. Il pourra emporter jusqu'à 2,3 tonnes d'armement et de capteurs.



Malgré le retard accumulé, le calendrier semble désormais plus clair. La mise en service dans les armées est maintenant attendue pour 2028. La France a confirmé sa commande de six systèmes, soit un total de 18 drones et 12 stations de contrôle au sol.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un drone MALE ?

MALE est l'acronyme de "Moyenne Altitude Longue Endurance". Il désigne une catégorie de drones militaires conçus pour des missions de surveillance, de reconnaissance et de renseignement (ISR) sur de longues durées (généralement plus de 24 heures), à des altitudes comprises entre 3 000 et 9 000 mètres.

Quels pays participent au programme Eurodrone ?

L'Eurodrone est un programme mené en coopération par quatre pays européens : l'Allemagne (qui en est le leader), la France, l'Espagne et l'Italie. Il est géré par l'OCCAr (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement).

Quels industriels construisent l'Eurodrone ?

Le développement et la production sont assurés par un consortium d'industriels européens mené par Airbus Defence and Space (Allemagne), avec Dassault Aviation (France) et Leonardo (Italie) comme partenaires principaux.