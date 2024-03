La mission Europa Clipper de la NASA, programmée pour octobre 2024, emportera une plaque gravée contenant plus de 2,6 millions de noms jusqu'à Europe, l'une des lunes de Jupiter. Cette plaque, conçue comme un message soulignant le lien entre le satellite et la Terre, comprendra également un poème ainsi que des enregistrements du mot "eau" dans 103 langues différentes.

La plaque, mesurant 28 cm sur 18 cm et fabriquée en tantale, sera recouverte des deux côtés de divers mots et dessins, formant ce que la NASA a décrit sur son compte X comme "le message de l'humanité, d'un monde océanique à l'autre". Cette formulation fait allusion à l'étendue d'eau hypothétique située sous la couche de glace en surface d'Europe.

Crédit : NASA / JPL-Caltech





La fameuse puce en silicium, contenant les noms des 2,6 millions de personnes ayant participé à la campagne "Message in a bottle", sera placée dans un côté de la plaque au centre d’un dessin représentant une bouteille, Jupiter et les objets célestes l'entourant.

Cette même face contiendra le poème In Praise of Mystery : A Poem For Europa, écrit de la main de son auteur, Ada Limón, poème qui avait servi à lancer la campagne "Message in a bottle".

On y retrouvera également le portrait de l'un des fondateurs de la planétologie, Ron Greeley, dont le travail pour développer une mission vers Europe il y a deux décennies a posé les bases pour Europa Clipper.





Crédit : NASA / JPL-Caltech

L'autre côté de la plaque sera gravé d'ondes représentant la conversion du son du mot « eau » dans 103 langues. L'agence spatiale a expliqué son intention d'envoyer "un message inspirant dans l'univers" en mettant en évidence le lien entre notre planète et Europe : l'eau.

Europa Clipper quittera la Terre en octobre 2024 avec pour objectif, entre autres, d'analyser la présence d'eau sur Europe.