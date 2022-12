L'utilisation d'une connectique commune pour les appareils électroniques et permettant de réutiliser les câbles, adaptateurs et accessoires d'une génération de produit à l'autre doit faciliter la réduction de la quantité de déchets électroniques difficilement recyclables.

L'Europe travaille depuis plusieurs années à cette évolution et a pris les mesures nécessaires pour imposer le port USB-C dans l'univers des smartphones, en attendant de pouvoir l'étendre aux PC portables.

L'obligation d'utiliser une connectique USB-C sur les appareils vendus en Europe a été fixée à 2024 mais il manquait une date précise. La directive publiée par la Commission européenne fixe ce moment charnière au 28 décembre 2024.

24 mois avant application

Passée cette échéance, tous les smartphones, adaptateurs et accessoires vendus en Europe (sauf exceptions liées à la taille même des produits, comme les montres connectées, bracelets et trackers) devront obligatoirement proposer un port USB-C.

La plupart des fabricants de produits électroniques proposent déjà cette connectique pour la plupart de leurs équipements mais il restait le cas emblématique d'Apple, toujours réfractaire à cette évolution pour certains de ses produits.

Port Ligthning

La firme californienne exploite une connectique Lightning propriétaire que l'on retrouve toujours sur les récents iPhone 14. Le cas des tablettes tactiles iPad est différent, la plupart des produits de la gamme ayant commencé à basculer vers un port USB-C pour mieux répondre à leur statut de remplaçants des PC portables et afin de pouvoir accueillir un grand nombre de périphériques et accessoires.

La rumeur veut que la transition d'Apple vers l'USB-C se produise avec la série iPhone 15 de 2023, même si la firme a tout fait pour faire reculer cette échéance. Techniquement, elle pourrait continuer d'intégrer le port Lightning encore deux années, jusqu'à un iPhone 16, sans être inquiétée.

2026 pour les PC portables

La transition pourrait se faire en deux temps, avec d'abord les iPhone Pro passés en USB-C profitant de vitesses de transfert plus élevées (on évoque une compatibilité Thunderbolt) pour l'échange de photos et vidéos désormais réalisés avec un module de 48 mégapixels.

Apple mettant l'accent sur les capacités vidéo de ses iPhone Pro, les exigences de stockage et de débits sont une occasion pour basculer vers l'USB-C.

A plus long terme, les PC portables devront eux aussi proposer obligatoirement un port USB-C pour leur charge. Cette dernière sera facilitée par les évolutions de la technologie qui assureront des puissances de charge plus élevées (jusqu'à 240W, au lieu de 100W actuellement) avec l'USB-C 2.1. Cette transition interviendra plus tard, en 2026, mais elle est déjà à l'oeuvre chez de nombreux fabricants, et même chez Apple et ses MacBook, déjà équipés.