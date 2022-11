L'Europe ayant décidé d'imposer la connectique USB-C sur les petits appareils électroniques à partir de 2024, Apple n'a d'autre choix que d'abandonner sa connectique Lightning pour passer à un format déjà largement déployé ailleurs.

La série iPhone 15 sera celle de la transition vers le port USB Type C mais cette évolution pourrait être différente entre les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro. Apple tend à distinguer plus nettement les deux catégories au fil des générations et les iPhone 14 et 14 Pro ont multiplié les éléments différenciants, au-delà du bloc photo.

USB 2.0 ou USB 3.2 entre non Pro et Pro

Cette séparation pourrait donc se manifester aussi au niveau du port USB-C. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus opteraient pour un port USB-C compatible USB 2.0, offrant des vitesses de transfert similaires à celles du port Lightning, soit 480 Mbps.

De leur côté, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seraient équipés d'un port USB-C en USB 3.2 ou Thunderbolt 3 qui fournira des débits de 20 Gbps à 40 Gbps, selon le standard choisi (l'analyste n'évoque que du "transfert filaire haut débit").

Une différenciation toujours plus marquée

Une telle connectique assurera des transferts de fichiers beaucoup plus rapides, ce qui ne sera pas du luxe lorsqu'il faudra échanger des fichiers vidéo lourds ou des collections de photos.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max auront donc un avantage supplémentaire par rapport aux versions standard, de manière à inciter toujours à opter pour les modèles premium.

L'an prochain, les iPhone 15 devraient de nouveau proposer deux types de processeurs, Apple A16 gravé en 4 nm pour les iPhone 15 standard et Apple A17 gravé pour la première fois en 3 nm pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ce dernier pouvant devenir un iPhone 15 Ultra pour appuyer son aspect premium.

Les modèles Pro pourraient en outre basculer sur 8 Go de RAM, contre 6 Go pour la série iPhone 14.