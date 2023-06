L'opérateur français de satellites Eutelsat a annoncé la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe. Il affiche sa volonté de se concentrer sur le déploiement de son modèle de vente en gros sur le Vieux Continent.

La cession des activités de vente au détail de services haut débit en Europe se fait au profit d'un opérateur privé dont l'identité n'est pas précisée, si ce n'est qu'il s'agit d'un opérateur privé " reconnu pour son expertise. "

Les activités en question concernent la filiale Bigblu Operations, ainsi que les activités de vente au détail au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en Grèce.

Des atomes crochus avec Orange

Le modèle de distribution indirecte d'Eutelsat sur le marché du haut débit par satellite en Europe implique notamment des accords avec Orange pour le cas de la France.

Lancé en septembre 2022 par une fusée Ariane 5, un satellite Eutelsat Konnect VHTS (Very High Throughput Satellite) entrera en fonction cet été. Présenté comme le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite pour un usage optimal du spectre, ce satellite géostationnaire a une capacité de 500 Gbit/s en bande Ka à travers toute l'Europe.

Dans le courant de cette année et en s'appuyant sur son partenariat avec Eutelsat, Orange prévoit de commercialiser une offre satellitaire complémentaire de la fibre optique, de la 5G ou de la 4G Home. Pour les particuliers et les entreprises les plus isolés, Orange a fait miroiter " une expérience Très Haut Débit améliorée pour le prix d'une offre fibre optique. "

Fusion avec OneWeb

Rappelons que Eutelsat finalise une opération de fusion avec OneWeb. À l'issue, une prochaine constellation Gen 2 de OneWeb de satellites sur orbite basse pour un accès Internet à haut débit commencera à être développée.

Il s'avère qu'Orange a signé un accord de distribution avec OneWeb pour " étendre les services de connectivité en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. "