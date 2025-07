La France et le Royaume-Uni mettent le paquet pour propulser Eutelsat sur le devant de la scène mondiale.

L'opérateur français de satellites officialise une augmentation de capital de plus de 1,5 milliard d'euros, marquant une volonté politique et stratégique de ne plus laisser le champ libre à un géant américain tel que Starlink.

Une alliance pour la souveraineté spatiale

Le gouvernement britannique met 163,3 millions d'euros sur la table pour conserver sa participation à 10,89 %, tandis que la contribution de l'État français était déjà connue depuis le mois dernier. Trois autres actionnaires sont aussi impliqués : l'armateur français CMA-CGM, l'opérateur indien Bharti Airtel et le Fonds stratégique de participations (FSP)

C'est par le biais de l'Agence des participations de l'État (APE) que l'État français va augmenter sa participation à hauteur de 717 millions d'euros, soit près la moitié du montant total de l'opération. Déjà actionnaire d'Eutelsat à 13 %, l'État français deviendra le premier actionnaire d'Eutelsat avec 29,65 % des parts.

« Une connectivité satellitaire résiliente s'avère essentielle à la sécurité du continent européen », souligne Peter Kyle, le ministre britannique en charge de la Technologie. L'investissement est ainsi une réponse aux enjeux de souveraineté.

Eutelsat, un rival européen face à Starlink

Avec cette manne financière, Eutelsat se donne les moyens de ses ambitions. L'opérateur, souvent présenté comme l'alternative européenne à Starlink de SpaceX, doit pourtant composer avec une dette conséquente de 2,6 milliards d'euros.

Le nouvel apport de capitaux est une bouffée d'air frais pour financer le renouvellement de sa flotte de satellites et accélérer son développement. Grâce à sa fusion avec OneWeb, Eutelsat dispose d'une constellation de plus de 650 satellites en orbite basse, un atout de taille dans la course à l'Internet depuis l'espace avec faible latence.

Eutelsat est l'un des deux seuls opérateurs mondiaux à disposer d'une constellation LEO commerciale, et le seul à se concentrer exclusivement sur les marchés professionnels (B2B) et gouvernementaux (B2G).

L'Europe spatiale affiche ses ambitions

L'engagement franco-britannique n'est qu'une première étape. Les fonds levés serviront à déployer une stratégie à long terme, avec en ligne de mire le projet IRIS², une future constellation de communication entièrement souveraine pour l'Europe attendue pour 2030.

« Plus que jamais, il est essentiel pour nos pays de poursuivre leur coopération en parfaite synergie, notamment dans le domaine spatial qui est désormais un élément stratégique clé en matière de souveraineté », déclare Jean-François Fallacher, le patron d'Eutelsat.

Sur le réseau social X, le président de la République Emmanuel Macron a réagi : « Merci à nos amis britanniques de s'engager pleinement avec nous dans la suite de l'aventure Eutelsat. Ensemble on va plus loin ! »