BLUETTI, pionnier de l'innovation dans le domaine des solutions de stockage d'énergie propre et durable, présentera en direct à ses utilisateurs et aux visiteurs ses derniers produits phares dans le domaine des systèmes de batteries domestiques et de stockage d’énergie !

BATTERIES EVENT 2023 à Lyon

Batteries Event à Lyon est un événement spécialisé dans les batteries et l'économie circulaire, qui aborde tous les aspects de la chaîne de production aux utilisateurs. Que vous soyez intéressé par la production, l'assemblage, l'utilisation et la sécurité des batteries, le développement d'applications et même le recyclage, la seconde vie et les réglementations, cet événement international vous permettra de nouer des contacts avec les principaux acteurs du secteur.

Le salon « Batteries Event » est de retour cette année avec de nombreuses entreprises leaders dans les différents secteurs clés des batteries, et vous pourrez rejoindre les membres de l’équipe BLUETTI sur leur stand et découvrir leurs solutions de stockage d’énergie, ainsi que les nouvelles AC180P et AC60P qui sont des modèles uniquement disponibles en vente hors ligne.

Du 10 au 13 octobre 2023, le salon attend ainsi des milliers de visiteurs qui pourront venir discuter directement avec l'équipe BLUETTI et tester leurs derniers produits.

Découvrez les nouvelles batteries et stations électriques portables de BLUETTI à Lyon

BLUETTI a en effet déjà annoncé qu'elle présentera ses nouvelles centrales électriques AC60P et AC180P au « Batteries Event 2023 » à Lyon.

Préparez-vous à découvrir ces 2 modèles (exclusivement vendus hors ligne) qui ont déjà conquis les utilisateurs américains et australiens et qui vont satisfaire un grand nombre d'utilisateurs à la recherche des meilleures solutions de stockage d'énergie en France et en Europe.

Le BLUETTI AC180 est une centrale électrique portable de milieu de gamme qui peut être utilisée à la maison, ou pour des explorations en plein air, tandis que le BLUETTI AC60 est une petite centrale électrique dont la capacité est personnalisable.

Les deux générateurs d'énergie peuvent être utilisés pour charger les appareils photo, les ordinateurs portables, les éclairages et bien d'autres appareils électriques dont on peut avoir besoin.

L'AC60P est une batterie étanche à l'eau et à la poussière, dotée d'une capacité de stockage accrue de 504 Wh et d'un onduleur de 600 watts, et vous pouvez encore une fois ajouter des batteries additionnelles pour plus de flexibilité !

l'AC180P que nous avons testée, est une batterie de 1440 Wh avec un onduleur de 1 800 watts pour offrir encore plus de puissance et de liberté que l'AC60P. Les changements dans les capacités de stockage pourraient s'avérer plus utiles pour les utilisateurs, car ils obtiendront une plus grande autonomie hors réseau grâce à ces centrales compactes et ultra-portables.





Les batteries et générateurs solaires BLUETTI

Tous les générateurs solaires BLUETTI sont équipés de batteries LiFePO4, ce qui en fait les générateurs solaires les plus sûrs, les plus abordables et les plus efficaces du marché. Certains de leurs derniers produits, tels que l’EP760, peuvent offrir des quantités d'énergie extrêmement élevées, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec une série de batteries.

Les générateurs solaires BLUETTI sont très efficaces, car alimentés par des cellules de batterie de type LiFePO4, qui ont prouvé leur supériorité par rapport aux batteries NCM et lithium-ion.

Avantages des batteries LiFePO4 :

Longue durée de vie et efficacité accrue

Stabilité thermique à des températures extrêmes

Courants nominaux optimaux

Couche de sécurité supplémentaire

Pourquoi BLUETTI ?

BLUETTI est un leader dans le domaine des solutions de stockage d'énergie propre et vient d'ajouter à sa gamme deux nouvelles centrales électriques portables, parfaites pour répondre à tous les besoins, quelle que soit la distance qu'ils parcourent hors réseau.

Au cours des dernières années, BLUETTI s'est imposé comme une société innovante et de premiers plans dans le domaine des énergies propres, des batteries de secours domestiques et des générateurs solaires.

Si vous passez du côté de Lyon, n'hésitez pas à les rejoindre au salon « Batteries Event 2023 » et à découvrir les nouveaux produits annoncés.