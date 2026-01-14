Le studio polonais Paradark Studio vient de frapper un grand coup en dévoilant une longue séquence de gameplay pour son projet ambitieux, ExeKiller. Ce titre, décrit comme un jeu de tir à la première personne mêlant western et science-fiction, avait été annoncé il y a plusieurs années avant de se faire discret.

Ce retour sur le devant de la scène confirme les inspirations majeures du jeu, un croisement fascinant entre l'ambiance de Blade Runner et les terres désolées de Fallout.

Quel univers nous attend dans ExeKiller ?

Le jeu nous transporte dans une chronologie alternative dystopique. La Terre a été ravagée par une catastrophe, la transformant en un immense désert hostile. Dans ce monde en ruines, vous incarnez Denzel Phoenix, un "Executor", sorte de chasseur de primes au service de la corporation Helion.

Votre mission est de traquer les fugitifs et de récupérer "l'âme" de ceux qui défient le système. Le hub central du jeu est La Tour, une cité-forteresse massive où vous accepterez des contrats et améliorerez votre équipement avant de vous aventurer dans les zones semi-ouvertes du monde.

Comment se déroule l'exploration et la survie ?

L'exploration est un pilier central de l'expérience. À bord de votre véhicule customisé, capable de résister aux radiations et à la chaleur extrême, vous parcourrez un monde semi-ouvert hostile. Ce landspeeder n'est pas qu'un moyen de transport : il contient un ordinateur, une radio et du stockage.

Le jeu intègre aussi des éléments de survie. L'inventaire est volontairement restreint, vous forçant à faire des choix cruciaux sur les objets à conserver. Cette mécanique renforce l'immersion dans cet environnement post-apocalyptique où chaque ressource compte.

La liberté de choix sera-t-elle vraiment au cœur du jeu ?

Paradark Studio insiste sur ce point : chaque décision aura un impact. Bien que l'intrigue principale soit linéaire, les quêtes de cet univers rétrofuturiste offriront de multiples approches. Vous pourrez choisir entre la confrontation directe, l'infiltration discrète ou la négociation.

Vos choix moraux, comme épargner une cible ou obéir aveuglément à la loi, influenceront le déroulement de l'histoire. Les développeurs promettent que les conséquences ne seront pas toujours immédiates, ajoutant une couche de complexité et de rejouabilité au titre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie d'ExeKiller ?

Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée par Paradark Studio. Le projet est en développement depuis plusieurs années, mais cette nouvelle présentation de gameplay suggère que la production avance bien.

Sur quelles plateformes le jeu sera-t-il disponible ?

ExeKiller est officiellement prévu sur PC via Steam, ainsi que sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series X|S.

Le jeu proposera-t-il une progression de type RPG ?

Oui, le jeu inclura une composante RPG, mais elle ne reposera pas sur un système d'expérience classique. La progression du personnage se fera via l'acquisition de nouvelles améliorations et d'objets, que l'on pourra acheter ou trouver en explorant le monde.