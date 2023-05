La recherche des exoplanètes s'est intensifiée avec les nouveaux télescopes spatiaux et après un catalogage intensif, il est maintenant possible d'approfondir l'étude des objets les plus intéressants racontant une partie de l'histoire de notre planète ou pouvant laisser espérer des conditions propices à une forme de vie extraterrestre.

L'exoplanète LP 791-18 d offre ainsi plusieurs caractéristiques prometteuses. Située à 90 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Coupe (visible depuis l'hémisphère Sud), elle en a les mêmes dimensions approximatives et semble être dotée d'un volcanisme actif, ce qui n'est pas si fréquent dans les observations.

Elle offre ainsi certains traits communs avec Io, l'une des lunes de Jupiter pareillement secouée par des phénomènes volcaniques. Mais elle offre aussi d'autres caractéristiques spécifiques.

En quête d'atmosphère

LP 791-18 d offrirait ainsi toujours la même face à son étoile, une naine rouge, avec donc une face toujours éclairée et l'autre constamment dans l'obscurité. La première serait donc constamment brûlée par son soleil, excluant l'existence d'eau sous forme liquide mais la présence du volcanisme actif pourrait générer de la vapeur d'eau pouvant se condenser et se déposer du côté de la face sombre si une atmosphère permet de la retenir.

Vue d'artiste de LP 791-18 d et son volcanisme supposé

On a pu voir que les scientifiques s'intéressent aux "terminator zones", ces bandes intermédiaires entre les faces toujours éclairées et toujours sombres de ce type de planète et qui pourraient offrir un entre-deux propice au développement de formes de vie.

Ce volcanisme serait provoqué par la proximité de planètes voisines plus grosses dont l'effet gravitationnel échauffe régulièrement les entrailles de l'exoplanète et déclenche des éruptions, selon un mécanisme similaire à celui de Jupiter sur sa lune Io.

En zone habitable

Et justement, l'exoplanète se trouve dans la bordure intérieure de la zone habitable de son étoile. La présence d'eau liquide dans certaines zones de la surface serait donc possible.

LP 791-18 d a fait l'objet d'observations par les instruments TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) et Spitzer mais les scientifiques estiment qu'elle ferait un bon candidat pour une observation par le nouveau télescope spatial James Webb qui doit déjà observer sa voisine plus massive LP 791-18 c.

Un petit coup d'oeil vers l'exoplanète d à cette occasion permettrait sans doute d'en apprendre plus et de valider les hypothèses sur son atmosphère éventuelle et son volcanisme.