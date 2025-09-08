Le F-15E Strike Eagle s'impose aujourd'hui comme une plateforme redoutable pour la lutte contre les drones grâce à de nouvelles roquettes guidées par laser et baptisées APKWS II.

Cette innovation majeure étoffe substantiellement l'arsenal de l'appareil, capable désormais d'embarquer jusqu'à 42 roquettes en plus de ses missiles traditionnels. Destiné à répondre à la prolifération des drones dans les zones de conflit comme au Moyen-Orient, ce système apporte une réponse technique et économique adaptée aux menaces actuelles.

Il veut apporter une réponse à la problématique de l'utilisation de coûteux missiles pour intercepter des drones ne coûtant qu'une fraction du prix des moyens mis en oeuvre pour les détruire.

Un saut qualitatif dans la lutte anti-drone

Le combat face aux drones impose des solutions nouvelles et souvent spécifiques. Le choix de roquettes guidées par laser comme l’APKWS II propose une alternative économique aux coûteux missiles air-air classiques tels que l’AIM-9X ou l’AMRAAM, dont le prix oscille de plusieurs centaines de milliers à plus d’un million de dollars l’unité.

credit : @HQ_AFMC

En comparaison, chaque roquette APKWS II coûte entre 15 000 et 20 000 dollars, ce qui permet d’augmenter considérablement le nombre d'engagements possibles sans exploser le budget opérationnel.

Ces roquettes bénéficient d’une haute précision permettant de toucher des cibles aériennes lentes ou peu manœuvrables comme les drones ou les missiles de croisière.

Leur intégration sur le F-15E offre un avantage tactique significatif, transformant le chasseur-bombardier en un véritable système de transport de munitions pour les opérations anti-UAS (Unmanned Aircraft System).

Comment le F-15E embarque-t-il ces roquettes ?

Pour accueillir ces nouveaux armements, l’US Air Force a utilisé des équipements hérités des années 1970, notamment des lance-roquettes LAU-131, modifiés pour être compatibles avec les systèmes avioniques modernes du Strike Eagle. En installant six de ces lanceurs, chaque charge utile peut contenir 42 roquettes APKWS II tout en gardant ses huit missiles air-air standards.

credit : USAF

Ce dispositif permet au F-15E d’augmenter drastiquement sa capacité d’engagement : jusqu’à 50 opportunités de tir avant même de comptabiliser le canon interne de l’appareil. Ceci permet de prolonger les missions anti-drones et d’améliorer la flexibilité tactique en combat.

Des tests express et un déploiement opérationnel rapide

L’intégration de la roquette APKWS II a été réalisée en un temps record : neuf jours au lieu d'environ dix-huit mois habituellement. Un travail intense d’ingénieurs et de pilotes de l’Eglin Air Force Base a permis des essais et des vols d’évaluation en mai 2025, puis un déploiement immédiat auprès des unités sur le théâtre du Moyen-Orient.

Perspectives et évolutions futures

L’APKWS II bénéficiera bientôt d’une mise à jour incluant un tracker infrarouge, transformant l’arme en un système à double guidage laser et infrarouge. Cette amélioration offrira une capacité de type "tirer et oublier", simplifiant l'engagement rapide de multiples cibles successives.

Outre le F-15E, d’autres avions et certains hélicoptères de l'US Navy et de l'Armée de terre américaine utilisent déjà cette roquette, démontrant le succès et la polyvalence du système. En pouvant être installée sur d'autres avions ou hélicoptère de l'armée de terre et de l'US Navy, cette solution s’annonce comme un standard pour les conflits contre la multiplication des petits appareils aériens, où agilité, coût réduit et précision sont indispensables.