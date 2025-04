L'entreprise française CILAS, spécialisée dans les technologies laser, a mis au point une nouvelle arme à énergie dirigée. Présentée sous la forme d'un "fusil laser", elle est spécifiquement conçue pour la lutte anti-drone. Son objectif est de fournir aux forces armées un moyen efficace et moderne pour contrer les drones de petite taille qui prolifèrent sur les théâtres d'opérations et représentent une menace asymétrique.

La société s'était déjà illustrée l'année passée à l'occasion de la tenue des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de son système HELMA-LP déployé sur plusieurs sites.

Dérivé du système helma-p et commandé par la dga

Ce nouveau fusil laser n'est pas une création ex nihilo ; il est dérivé d'un système existant de CILAS, le HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications - Countering UAS). La Direction générale de l'armement (DGA), chargée d'équiper les armées françaises, a montré sa confiance dans cette technologie en passant une première commande portant sur trois de ces systèmes laser portables.

Le système ressemble vaguement à un fusil d'assaut classique, pèse environ 15 kg et nécessite un sac à dos embarquant des batteries nécessaires à son fonctionnement. Pour une meilleure stabilité, il peut être installé sur un trépied.

Neutralisation de drones jusqu'à 500 mètres

La capacité annoncée de ce fusil laser est notable : il serait capable de neutraliser des drones jusqu'à une distance de 500 mètres. En concentrant un faisceau laser de haute énergie sur la cible, l'arme peut endommager les capteurs optiques du drone, sa structure, ou perturber ses systèmes électroniques, le rendant inopérant. Les premières unités commandées seraient destinées aux forces spéciales françaises. Les batteries proposées avec le module autorisent plusieurs tirs avant recharge.

La cible principale de ce laser nouvelle génération concerne les drones pouvant être utilisés pour organiser de l'espionnage, transporter des charges dangereuses, ou pouvant perturber des événements divers. Mais le module peut également cibler des dispositifs électroniques à distance : il peut mettre à terre des ordinateurs, caméras, radio... de façon temporaire ou définitivement en concentrant suffisamment longtemps le rayon sur la cible.

Un atout technologique pour l'armée française

L'acquisition de cette arme marque une étape significative pour l'armée française. Elle lui permet de se doter d'une capacité de défense anti-drone rapprochée, précise et non cinétique (sans projectile physique). C'est un atout technologique important face à l'évolution rapide des menaces aériennes légères et pour la protection des unités déployées.

Avec la commande de ces fusils laser anti-drones développés par CILAS, la France confirme son engagement dans le développement et l'adoption de technologies de défense avancées. Cet équipement innovant, destiné en premier lieu aux forces spéciales, renforcera les capacités de lutte contre les drones de l'armée française.