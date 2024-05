xTool va prochainement commercialiser ce qui s'annonce à nouveau comme une première sur le marché. Depuis des années, la marque met à l'honneur les dernières innovations des technologies laser à diode pour les professionnels et particuliers, et c'est ainsi que le xTool F1 a droit à une sérieuse évolution.

La marque a ainsi présenté le F1 Ultra, un laser qui reprend l'idée de base du F1 qui se présentait comme le premier laser galvanomètre double module du marché et qui combinait un laser bleu à diode d'une puissance de 10 W à un laser infrarouge de 2W. Il s'agissait déjà d'une jolie réussite, comme nous avions pu le constater lors de nos tests.

xTool F1 Ultra : le premier laser galvanomètre dual fibre 20 W et diode 20 W

Toujours à la recherche de nouveautés et à l'écoute des utilisateurs et du marché, xTool va plus loin et annonce donc le F1 Ultra, un laser plus imposant tout en restant compact, qui se présente comme le premier laser galvanomètre au monde combinant un laser à diode bleu de 20 W (en 455 nm) et un laser fibre optique de 20 W.

L'idée de départ est simple : proposer plus de puissance au niveau de la diode bleue pour une découpe plus simple et rapide. La diode infrarouge cède cette fois sa place à un laser à fibre optique de 20 W qui permet de véritablement mordre et graver dans le métal, mais également de le découper. Il sera ainsi possible de graver profondément dans du laiton, du cuivre, de l'aluminium, de l'inox, du bois, de la céramique ou encore de la pierre, mais également de découper de l'acrylique, du bois, du cuir et bien d'autres matières.

Pour se rendre encore plus polyvalent, xTool a agrandi l'espace de travail du F1 Ultra qui permet désormais de graver et découper sur une zone de 220 x 220 mm et jusqu'à 220 x 500 mm avec le nouveau tapis convoyeur.

En outre, le laser fibre permet plus d'amplitude dans la gravure en couleur sur certains matériaux comme l'inox et ouvre la voie aux teintes de noir, blanc, rose, jaune, vert et bleu.

Des fonctionnalités innovantes

Des fonctionnalités d'IA sont également au menu grâce à l'intégration d'un module de caméra dans l'enceinte du F1 Ultra qui permettra de positionner ses calques en surimpression dans le logiciel. Mais le tout est également accompagné d'un module d'Intelligence artificielle qui sera à même de centrer automatiquement les calques à mesure qu'elle les détecte.

Dans l'idée, on pourra ainsi positionner aléatoirement des plaques de métal ou autres surfaces à graver au bout du tapis roulant. Lorsque les supports sont détectés par le module, la gravure se centre alors automatiquement, permettant une production à la chaine.

Ce même module permet également d'adapter la gravure sur des supports concaves et convexes avec un angle allant jusqu'à 45°.

Enfin, avec son capot qui permet de filtrer les rayons laser et son encombrement minimal (14 kg seulement), il en fait un outil particulièrement intéressant pour un usage nomade : sur des salons, marchés ou dans un cadre itinérant.

Les précommandes du xTool F1 Ultra sont déjà ouvertes, un acompte de 100 € (jusqu'au 28 mai) permet actuellement de s'assurer d'une réduction de 1000 € lors du paiement final (entre le 29 mai et le 12 juin). Son prix officiel est annoncé à 4799 €, ou 3799 € avec la remise ainsi annoncée, et les acomptes non utilisés seront remboursables.