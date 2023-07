XTool F1, un laser pensé pour la vitesse

xTool vient de commercialiser une nouvelle référence sur le marché des graveurs laser : un appareil qui prend un chemin différent des graveurs à diode traditionnels et proposant de grands formats.

À défaut de grande surface de travail (quoique ?), le xTool F1 mise sur une impressionnante vitesse d'exécution avec de la gravure allant jusqu'à 4000 mm/s, c'est tout simplement 10 fois plus rapide qu'un graveur traditionnel et pour cause, la technologie est différente puisqu'il s'agit là d'un laser galvanomètre.

Ce type d'appareil se concentre sur de la production rapide avec des personnalisations ou travaux de découpe de petite taille. Oui, de la découpe puisque le F1 a également la particularité de se vouloir compact jusque dans sa conception : il a recours à deux lasers à diode : 10 W pour la diode bleue 455 nm, 2 W pour le laser infrarouge 1064 nm.

Ce double laser permet au F1 d'afficher une grande polyvalence, notamment en étant capable de graver ou de découper les matériaux traditionnels comme le bois, l'acrylique, le liège, le carton, les plastiques et polymères, mais également l'inox, l'aluminium, l'acier et certaines matières transparentes notamment le plexiglas, macrolon et bien d'autres... xTool avance plus de 500 matériaux compatibles avec son appareil.

XTool F1, les présentations

Avec le F1, xTool répond à une demande croissante d'un marché de la personnalisation et de la création en pleine explosion. En marge des imprimantes 3D et des graveurs laser cartésiens grand public, xTool cherche ici à capter une cible légèrement différente et davantage orientée vers la mobilité et/ou les professionnels.

Le F1 est un laser galvanomètre qui n'est pour autant pas basé sur un laser fibre : il s'agit d'une double tête laser diode bleue / infrarouge associée à un jeu de miroirs sur axes pivotants qui permettent d'orienter le laser pour une vitesse d'exécution particulièrement bluffante : 4000 mm/s en gravure (jusqu'à 10000 mm/s en prévisualisation) pour produire ou découper des pièces 10 fois plus rapidement qu'un graveur conventionnel limité à 400 mm/s.

La surface de travail est malgré tout limitée puisque l'optique reste fixe et au-dessus de la zone à projeter : 15 x 15 cm. Néanmoins, le potentiel du F1 ne se résume pas à cette simple surface pour deux raisons : il dispose d'un fond amovible et d'un design avec poignée permettant de le transporter pour aller le poser directement sur la surface à graver, et d'autre part il peut être associé au "xTool Slider", un berceau qui coulisse automatiquement en synchronisation avec le laser pour offrir une surface de travail de 15 x 40 cm.

Le xTool F1 est livré avec un ensemble d'échantillons permettant de tester les différents modules de gravure : ardoise, bois, acrylique, métal anodisé, médaillons... Ainsi qu'un tuyau permettant de brancher un système de filtration.

À ce titre, xTool nous a fourni, en marge du F1, le système de filtration à plusieurs niveaux spécialement conçu pour le F1. Cette spécificité se caractérise principalement par deux facteurs : il est relativement compact (30 x 25 x 18 cm) et dispose d'une connectique USB-C avec un mode synchronisation qui permet de déclencher la filtration automatiquement au lancement de la gravure sur le F1 et de la stopper 1 minute après la fin du projet (un mode manuel est également proposé).

Concernant le F1, il propose un fonctionnement entièrement cloisonné par un capot coulissant doté d'une poignée et offrant une protection aux yeux contre les deux lasers, mais permet également de sécuriser la zone de gravure tout en concentrant les émanations de fumées qui sont alors mieux aspirées par le module d'extraction.

Autre mesure de protection : le F1 est livré avec deux clés USB dont une est à glisser dans le port prévu à l'arrière. Sans cette clé, le laser refusera tout simplement de fonctionner.

À l'exception du capot coulissant, le F1 est intégralement réalisé en métal avec une finition anodisée tout simplement parfaite. Une grosse poignée sur le dessus facilite sa manipulation, qu'il s'agisse de le transporter ou de le positionner sur la zone à graver.

Comme indiqué précédemment, le fond présente une fenêtre de 11,5 x 11,5 cm qui se veut amovible : on pourra donc la retirer et poser directement le laser sur la zone à graver ou découper. Par ailleurs ce fond présente une trame de 6 x 5 trous filetés permettant d'y installer des modules visant à caler les pièces à graver : solution idéale si l'on souhaite réaliser une série de plusieurs sérigraphies par exemple.

Sur la zone supérieure de l'appareil se trouvent 3 boutons : à gauche un arrêt d'urgence en rouge, à droite une molette multifonction qui fait également office de bouton et qui est entourée par un cercle lumineux permettant d'exploiter un code couleur. Enfin un dernier bouton sur la droite permet de lancer ou arrêter le cadrage (prévisualisation de la zone de gravure).

La molette multifonction est particulièrement intéressante : en la tournant d'un quart de tour vers la gauche ou la droite, on active la motorisation de la tête du laser afin de réaliser la mise au point. Pour cela rien de plus simple : il suffit de poser sa surface à graver ou découper et de faire le point en alignant parfaitement les deux points. C'est aussi via ce bouton que l'on pourra lancer, mettre en pause ou annuler le travail après l'avoir envoyé au laser depuis le logiciel dédié.

En façade, un logo lumineux xTool indique le bon fonctionnement et la synchronisation de l'appareil avec le logiciel xTool. Enfin, afin de faciliter la découpe, xTool livre un rehausseur en partie ajouré censé permettre un bon maintien de la pièce tout en limitant les effets de brûlure.

Concernant la qualité de la gravure proposée : xTool annonce une prévision de 0,0019 mm ce qui permettra de graver quantité de détails et de reproduire des effets de dégradés saisissants.

A l'usage

Déjà impressionnés par la qualité, la précision et la puissance du xTool D1 Pro que nous avions eu l'occasion de tester, c'est avec enthousiasme que nous nous sommes lancés dans quelques tests avec ce F1. Et force est de constater que nous étions bien loin de nous attendre à de tels résultats !

N'y allons pas avec le dos de la cuillère : le xTool F1 est une machine phénoménale. La vitesse d'exécution et la précision proposées sont tout simplement bluffantes. Le laser 10 W se révèle suffisant pour la majorité des projets, qu'il s'agisse de gravure comme de découpe (nous sommes parvenus à découper jusqu'à 8 mm de contre-plaqué en 3 passes à 80 mm/s).

Mention spéciale pour le système de prévisualisation : on peut choisir de cadrer les dimensions absolues du projet auquel cas c'est un cadre qui apparait sur la zone de travail, ou on peut choisir de projeter l'image entière, ce qui permet un ajustement bien plus aisé qu'avec un graveur traditionnel.

Le capot rabattable offre une sécurité maximale à l'ensemble, et le système de focus motorisé est d'une simplicité déconcertante...

La communication entre xTool Creative Space et le F1 peut se faire directement via WiFi (ou USB au choix). Le processus de gravure / découpe est le suivant : il suffit de planifier son projet, de lancer la préparation, l'envoi sur la machine. Un bip se fait retentir une fois le fichier reçu, puis il suffit de le lancer via le bouton multifonction. Il s'agit là d'une sécurité imposant à l'utilisateur d'être physiquement présent auprès de la machine pour lancer la gravure (et s'assurer au passage du verrouillage capot).

D'autres sécurités sont prévues : détection de flamme, renversement, mais également arrêt du projet à l'ouverture du capot de protection.

Concernant l'utilisation du F1, on note que pour l'occasion l'interface de l'application xTool a été remaniée pour nous permettre de sélectionner le type de projet ou de configuration, laser à plat, rotary tool, berceau, fond ouvert : cela permet d'adapter automatiquement la zone de travail, mais également d'imposer certaines limites.

Le logiciel propose de gérer jusqu'à 8 préréglages différents au niveau des calques, il gère les modes gravure de contour, gravure remplissage et découpe. Il est possible de sélectionner le laser à utiliser et donc d'en faire varier la puissance et les vitesses. Enfin, il est possible de désactiver les calques un par un pour préparer un fichier dans son ensemble puis de réaliser les gravures par étapes.

Ces limites en question, nous les avons découvertes malgré nous, et elles concernent surtout l'utilisation du berceau qui limite alors la vitesse de gravure à 160 mm/s : gare donc à bien prendre en compte cette limite et à adapter la puissance du laser utilisé en fonction de la nature du support à graver.

Bien entendu, en fonction des matériaux et des résultats recherchés, le F1 ne pourra pas tout graver à 4000 mm/s. Cette vitesse implique d'utiliser des matériaux faciles à graver (comme du liège, du carton, certains papiers photo) et dans ce cas les projets ne nécessitent que quelques secondes. On pourra graver de l'inox en plusieurs couleurs en jouant sur la vitesse et la chaleur pour passer du noir au jaune, violet et bleu.

La tête infrarouge se régale de la plupart des métaux : les gravures sont franches et peuvent passer jusqu'à 300 mm/s en fonction de la composition de l'alliage. C'est principalement l'acier inoxydable qui offre les résultats les plus éclatants et rapides. Notons qu'il est possible d'activer une fonction de préchauffage de la tête IR avant chaque impression.

Le xTool Slider quant à lui se compose d'un berceau motorisé sur un seul axe : X. Il se connecte via un port propriétaire sur le côté du F1 et vient se positionner sur deux marqueurs. La prévisualisation permet de positionner son objet à graver, puis le bouton tournant permet de faire glisser le tout de gauche à droite pour visualiser les limites du projet. Le tout se limite à 160 mm/s pour l'occasion, néanmoins il est assez satisfaisant de voir la zone de travail passer de 11,5 x 11,5 à 15 x 40 cm.

Le F1 est également compatible avec le RA2 Pro, l'outil proposant des rouleaux et un mandrin qui permet de graver sur des cylindres comme des verres, mugs, thermos...

Bilan

Le xTool F1 est un graveur particulièrement séduisant : peu encombrant, mais au potentiel énorme, il est aussi polyvalent que rapide.

Proposer un graveur diode galvanomètre sur le marché avec cette vitesse d'exécution est un tour de force. xTool n'a pas lésiné sur les moyens avec une diode 10 W qui permet de proposer de la découpe dans de très nombreux matériaux.

Pas la peine d'espérer découper du métal avec le F1, néanmoins la gravure ne lui fait pas peur et il est particulièrement satisfaisant de voir la tête infrarouge officier avec aisance sur les métaux inaccessibles aux diodes bleues plus traditionnellement utilisées sur le marché.

Le logiciel de xTool souffre encore de quelques faiblesses et manques, notamment dans la gestion des différents tracés des SVG, mais dans l'ensemble il a profité d'une belle évolution et se veut agréable à l'usage avec le F1. Notons qu'en cas de besoin, le xTool F1 est également pris en charge par Lightburn, référence de la gravure.

Outre la vitesse, on apprécie la qualité des gravures proposées et la facilité d'usage, notamment du focus motorisé. On peut toutefois noter les limites du galvanomètre dans les découpes : la lentille étant fixe, l'angle de coupe a tendance à dévier selon un cône en s'éloignant du centre. La découpe de cercle sur des médiums de 8 mm se solde ainsi par une découpe en forme de cône : ce n'est pas un défaut du produit, mais une limite technique, il faudra donc s'en accommoder ou le prendre en compte si l'on souhaite réaliser des emboitements ou des découpes de précision.

Globalement le F1 coche toutes les cases du laser nomade idéal aux professionnels qui souhaitent graver et découpées en mobilité : dans un atelier, chez des particuliers ou autres professionnels, sur les marchés... Il devient plus aisé de proposer de la personnalisation d'articles divers directement aux clients, sur place et à une vitesse incroyable.

Sur le site officiel de la marque, vous pourrez actuellement trouver le graveur laser xTool F1 10 W au prix réduit de 1599 € au lieu de 2049 € prix officiel, avec le code PRIMEF1. La livraison se fera en quelques jours d'Allemagne.



A noter qu'avec le même code PRIMEF1, vous pouvez obtenir à seulement 2219 € le pack complet comprenant le F1, le RA2 Pro ainsi qu'un purificateur de fumées.