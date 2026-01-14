C'est une première mondiale. La société biopharmaceutique lyonnaise Fabentech vient d'obtenir l'autorisation de commercialiser son produit, Ricimed, le premier traitement efficace contre l'empoisonnement à la ricine.

Cette toxine, estimée 6 000 fois plus dangereuse que le cyanure et popularisée par la fiction, était jusqu'ici sans remède connu, représentant une menace terroriste latente mais bien réelle.

Pourquoi la ricine est-elle une menace si sérieuse ?

La ricine n'est pas une invention de scénariste. C'est une toxine végétale, présente naturellement dans les graines de ricin, une plante très répandue. Son accessibilité la rend particulièrement dangereuse dans un contexte de menace bioterroriste. Le processus chimique d'extraction est connu et la toxine qui en résulte est un poison foudroyant. Elle agit en bloquant la synthèse des protéines au cœur de nos cellules, entraînant leur mort et une défaillance progressive des organes.

La méthode d'exposition la plus redoutée est l'inhalation, car elle attaque directement le système respiratoire et peut provoquer un œdème pulmonaire fatal en quelques jours. Si des cas d'empoisonnement par ingestion restent souvent traitables, la voie aérienne était jusqu'à présent une quasi-condamnation. C'est précisément contre cette menace que l'antidote de Fabentech a été conçu, répondant à une crainte sécuritaire majeure exprimée depuis des années par les autorités.

Quel est le rôle de Fabentech et de l'État français dans cette avancée ?

Cette réussite est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le privé et le public. Fabentech, spin-off de Sanofi Pasteur créée en 2009, est aujourd'hui détenue majoritairement par l'Institut Mérieux et Definvest, le fonds d'investissement du ministère des Armées. Le développement de cet antidote a été directement sollicité et soutenu par la Direction générale de l’armement (DGA) et le Service de Santé des armées.

L'implication de l'État témoigne de l'enjeu stratégique que représente la lutte contre les menaces NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique). Pour la ministre de la Défense Catherine Vautrin, cette autorisation de mise sur le marché est une avancée clé pour la souveraineté nationale. La France se dote ainsi d'une capacité de réponse unique au monde face à un agent toxique potentiellement dévastateur.

Quelles sont les implications économiques et futures pour la biotech lyonnaise ?

Pour Fabentech et ses cinquante salariés, cette autorisation est un véritable changement d'échelle. La biotech a déjà signé des contrats avec quatre États européens, sécurisant un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros pour 2026, soit cinq fois plus que l'année précédente. Des discussions sont également en cours avec des gouvernements au Moyen-Orient, en Asie et sur le continent américain, confirmant l'intérêt mondial pour cette solution.

L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Forte de sa technologie d'anticorps polyclonaux à large spectre, elle développe quatre autres produits. Deux visent d'autres menaces bioterroristes, tandis que les deux autres ciblent des maladies infectieuses émergentes, comme le virus Nipah, dont le taux de mortalité est extrêmement élevé. Cette stratégie positionne Fabentech comme un acteur majeur des biothérapies d'urgence.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'antidote de Fabentech est-il le seul traitement existant ?

Oui, Ricimed est le tout premier antidote contre l'intoxication à la ricine à obtenir une autorisation de mise sur le marché dans le monde. Jusqu'à présent, il n'existait aucun vaccin ni remède commercialisé, seulement des traitements symptomatiques en cas d'ingestion et une prise en charge hospitalière rapide.

La ricine a-t-elle déjà été utilisée dans des attaques ?

Absolument. Le cas le plus célèbre est l'assassinat du dissident bulgare Georgi Markov à Londres en 1978 avec un "parapluie bulgare". Plus récemment, des tentatives d'attentats à la ricine ont été déjouées en Allemagne en 2018 et 2023, et des lettres empoisonnées ont été envoyées à des personnalités politiques américaines comme Barack Obama.

Quel est l'avantage de la technologie de Fabentech ?

La technologie de Fabentech repose sur des anticorps polyclonaux. Contrairement aux anticorps monoclonaux qui ciblent une seule partie d'un agent pathogène, les polyclonaux en reconnaissent plusieurs. Cet avantage leur confère une efficacité à "large spectre", y compris contre des menaces qui pourraient muter. De plus, le traitement est stockable et prêt à être déployé immédiatement en cas d'urgence.