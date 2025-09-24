Les conversations de groupe sur WhatsApp sont pratiques mais peuvent vite tourner au cauchemar numérique, notamment à cause des notifications incessantes.

Conscient du problème, Meta prépare un outil simple mais essentiel : la possibilité de rendre muettes les mentions "@everyone", ces appels généraux qui passent outre les réglages de sourdine habituels. Une fonctionnalité, repérée par le site spécialisé WABetaInfo dans la dernière version bêta de l'application, qui promet de ramener un peu de sérénité dans nos groupes surchargés.

Comment cette nouvelle option va-t-elle fonctionner ?

Le principe est simple. Dans les paramètres de notification d'une conversation de groupe, une nouvelle case à cocher permettra de désactiver spécifiquement les alertes liées à la mention `@everyone`.





Cette option n'agit pas seule : elle nécessite que la conversation soit déjà placée en mode silencieux. En clair, l'utilisateur choisit d'abord de calmer le groupe, puis décide s'il autorise les appels généraux à briser ce silence. C'est un contrôle plus fin qui laisse passer les mentions individuelles, jugées plus importantes, tout en filtrant le bruit collectif.

Pourquoi WhatsApp déploie-t-il cette fonction maintenant ?

Cette nouveauté n'est pas un hasard. Elle accompagne le test de l'intégration généralisée de la mention @everyone dans toutes les conversations de groupe, et plus seulement dans les Communautés, un changement majeur qui pourrait démultiplier les notifications.





En fournissant immédiatement un "antidote", l'application anticipe les abus potentiels et s'inspire des plateformes collaboratives comme Slack, où la gestion fine des notifications est cruciale pour éviter la surcharge d'informations. C'est une manière d'enrichir l'expérience de groupe sans la rendre contre-productive.

Quel impact pour les utilisateurs au quotidien ?

L'impact principal sera une réduction significative du "bruit numérique". Fini les alertes pour des annonces qui ne concernent pas directement l'utilisateur ou les abus de certains membres qui utilisent le `@everyone` à tort et à travers.





Pour ceux qui participent à de grands groupes (famille, travail, associations), c'est la promesse de pouvoir rester dans la conversation sans être constamment dérangé par des alertes non pertinentes. Cette fonctionnalité redonne le pouvoir à l'utilisateur, qui peut ainsi hiérarchiser plus efficacement l'importance des messages qu'il reçoit.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Elle est actuellement en test dans la version bêta 2.25.27.1 de WhatsApp sur Android. Son déploiement pour le grand public devrait avoir lieu dans les prochaines semaines ou mois, une fois la phase de test terminée et validée.

Est-ce que cela désactive aussi les mentions de mon nom ?

Non, l'option ne concerne que la mention générale "@everyone". Les mentions individuelles (avec votre nom) continueront de générer une notification, même si le groupe est en sourdine, car elles sont considérées comme des interpellations directes et importantes.

Faudra-t-il l'activer pour chaque groupe ?

Oui, comme pour la mise en sourdine classique, ce réglage est spécifique à chaque conversation. Vous devrez l'activer manuellement dans les paramètres de notification de chaque groupe où vous souhaitez faire taire les mentions "@everyone".