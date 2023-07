Cela fait quelques années que le classement des plus grandes marques de smartphones évolue avec de nombreux chamboulements. Si Samsung et Apple restent systématiquement dans le trio de tête, dans le Top 5 les choses bougent énormément d'un trimestre à l'autre, sous l'impulsion des marques chinoises et de l'ouverture de certains marchés très porteurs, comme l'Inde et une partie de l'Afrique.

Chose étonnante, on constate ainsi l'arrivée en 4e place ex aequo avec OPPO la marque Transsion, totalement inconnue en Europe et dans une grande partie du monde.

Transsion : la marque qui grandit dans l'ombre des géants

Selon le rapport partagé par IDC pour le second trimestre 2023, Samsung s'affiche en tête des ventes devant Apple et Xiaomi. Et l'on retrouve donc OPPO et Transsion à la 4e place avec 9,6% de parts de marché.

La marque qui parait sortir de nulle part se positionne ainsi largement devant OnePlus, Vivo, ou même Honor, des marques que l'on connait bien par chez nous et dont l'aura est internationale...

Cette apparition de la marque est également confirmée par les chiffres rapportés par Canalys, qui note une croissance de 34,1% sur le trimestre.

Transsion est un groupe chinois, maison mère de quelques autres marques comme Tecno, Itel et Infinix, des filiales qui se sont particulièrement installées en Afrique, mais également au Moyen-Orient comme au Pakistan, Bangladesh, mais également en Inde. Le groupe existe depuis 2006 et cible spécifiquement les marchés émergents grâce à des produits orientés vers l'entrée et le milieu de gamme, voire même des téléphones basiques très prisés des zones ne disposant de toute façon pas d'un réseau cellulaire stable ou pérenne.

Malgré une solide montée en puissance sur le marché mondial, il y a peu de chance de voir le groupe tenter une incursion sérieuse en Occident sur des marchés bien plus attirés par les terminaux haut de gamme.