Depuis quelques mois, l'avenir d'Oppo (mais également d'autres marques du groupe chinois BBK était remis en question en Europe et notamment en France.

La marque avait ainsi perdu un procès contre Nokia en Allemagne pour exploitation illégale de brevets sans droit de licence, imposant le retrait du marché allemand de plusieurs smartphones. Ces technologies liées à la 4G et 5G étaient exploitées au sein de plusieurs références distribuées par plusieurs marques et filliales du groupe BBK notamment Oppo, OnePlus, Vivo ou encore Realme...

Oppo France tire sa révérence

On avait assisté ces dernières semaines à la fermeture de certains bureaux de OnePlus et Oppo en France, malgré tout, le discours restait assez positif pour l'hexagone : Oppo devait quitter certains marchés européens, mais pas tous, et surtout pas la France.

Changement de programme puisque malgré une victoire en première instance dans son procès contre Nokia dans l'hexagone, Oppo France annonce se retirer du marché français. C'est plus précisément Yang Technology, distributeur exclusif d'Oppo en France, qui met les voiles.

Le distributeur annonce ainsi cesser ses activités en France, ce qui n'est pas le cas de Oppo Monde qui prendra d'ailleurs le relais du service client.

La situation reste ainsi assez floue, puisque sans distributeur en France, il faudra passer par des revendeurs tiers pour s'offrir un terminal Oppo. Le procès contre Nokia devrait se pourvoir en appel puisque la marque a gagné son procès en Allemagne avec les mêmes arguments. Oppo pourrait ainsi attendre la décision en appel avant de tenter de revenir officiellement en France avec un nouveau distributeur.