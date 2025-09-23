Pour Facebook Dating (ou Facebook Rencontres), Meta injecte une dose d'intelligence artificielle. Le propos est de répondre à une lassitude grandissante des utilisateurs face au balayage incessant des profils. Deux fonctionnalités sont déployées pour rendre la recherche de l'âme sœur plus simple et plus intuitive.

Un assistant personnel pour des matchs sur mesure

La première nouveauté est un « Dating Assistant », un chatbot intégré à l'application. Il doit aider les utilisateurs à formuler des requêtes beaucoup plus spécifiques que les traditionnels filtres d'âge ou de localisation.

Il est possible de lui demander de trouver des profils correspondant à des descriptions précises. Cet outil peut également proposer des idées de rendez-vous ou aider à peaufiner son propre profil pour le rendre plus attractif.

Pour le moment, le déploiement se fait de manière progressive aux États-Unis et au Canada.

Le rendez-vous surprise pour les audacieux

Baptisée « Meet Cute », la seconde fonctionnalité adopte une approche radicalement différente et laisse la place à la surprise.

L'outil propose chaque semaine un match unique, sélectionné par un algorithme personnalisé. L'utilisateur a alors le choix entre engager la conversation ou ignorer la suggestion.

L'idée est de sortir les célibataires de leur zone de confort et d'élargir leur horizon de candidats potentiels. La fonctionnalité peut être désactivée à tout moment.

Une course à l'IA dans un secteur concurrentiel

Avec de tels outils, Facebook Dating ne fait pas que lutter contre la swipe fatigue. La plateforme est en concurrence avec des acteurs tels que Tinder et Hinge qui misent aussi sur l'IA. Match Group (propriétaire de Tinder et Hinge) a investi dans ce domaine, notamment via un partenariat avec OpenAI.

Aux États-Unis et au Canada, Meta écrit que des centaines de milliers de jeunes adultes (18-29 ans) créent des profils Facebook Dating chaque mois. « Les matchs entre jeunes adultes augmentent de 10 % d'une année sur l'autre. »